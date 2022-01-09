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https://arabic.sputniknews.com/20220109/أول-تعليق-إيراني-على-أنباء-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مؤقت-لمدة-عامين-1055139129.html
أول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
أول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
كشفت إيران، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة عامين، وذلك خلال مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي التي تجري جولتها الثامنة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:13+0000
2022-01-09T15:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في المفاوضات، قوله إن "الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت عار من الصحة تماماً ومزور"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت صحيفة رأي اليوم قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية "توصلتا خلال مفاوضاتهما غير المباشرة في فيينا إلى اتفاق مؤقت لعامين لبناء الثقة، يعتبر مرحلة اختبار نوايا وبناء ثقة، وترفع بموجبه الولايات المتحدة كافة العقوبات المفروضة على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على مراحل".وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، إن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد بشأن الملف النووي.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، على أن "طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد".وأكد الوزير أن "مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "إذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-بدء-العد-التنازلي-للتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-في-فيينا-1055113746.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

أول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين

15:13 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / ALEX HALADAكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / ALEX HALADA
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كشفت إيران، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة عامين، وذلك خلال مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي التي تجري جولتها الثامنة.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في المفاوضات، قوله إن "الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت عار من الصحة تماماً ومزور"، دون المزيد من التفاصيل.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
كبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا
أمس, 21:00 GMT
وكانت صحيفة رأي اليوم قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية "توصلتا خلال مفاوضاتهما غير المباشرة في فيينا إلى اتفاق مؤقت لعامين لبناء الثقة، يعتبر مرحلة اختبار نوايا وبناء ثقة، وترفع بموجبه الولايات المتحدة كافة العقوبات المفروضة على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على مراحل".
وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، إن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد بشأن الملف النووي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، على أن "طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد".
وأكد الوزير أن "مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "إذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".
وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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