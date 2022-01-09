https://arabic.sputniknews.com/20220109/إريكسن-يكشف-عن-حلمه-باللعب-في-مونديال-قطر-2022-ووفاته-لمدة-5-دقائق-فيديو-1055132041.html

إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو

إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو

كشف لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لأول مرة عن حلمه باللعب في بطولة كأس العالم ‏المقامة في دولة قطر العام الحالي، وذلك بعد توقفه عن اللعب منذ... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T13:08+0000

2022-01-09T13:08+0000

2022-01-09T13:08+0000

مجتمع

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049283886_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_7f87be9fd95d1a386d0e6f49bd9b7fc5.jpg

وأكد إريكسن في تصريحات للقناة التلفزيونية الدنماركية إن هدفه هو اللعب في مونديال قطر 2022، قائلا: "أريد ان ألعب، لقد ظللت أتهيأ لهذا طوال الوقت، إنه هدف، إنه حلم بالنسبة لي، وبصرف النظر عن اختياري أم لا ولكن حلمي هو أن أعود".وأردف: "إنني واثق من أنني قادر على اللعب لأنني لا أشعر بالاختلاف، كما أنني عدت إلى كامل لياقتي الجسدية".وأضاف كريستيان إريكسن: "أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب لمنتخبي الوطني من جديد، والأمر يعود إلى مديري لتقييم حالتي، ولكن قلبي ليس عائقا".وفاة لمدة 5 دقائقوفي نفس المقابلة التلفزيونية، كشف كريستيان إريكسن ولأول مرة "وفاته لمدة 5 دقائق" في الملعب، بعد إغماءه في مباراة فنلندا في "يورو 2020" بشهر يونيو/ حزيران الماضي.وقال إريكسن، واصفًا شعوره بعد إنقاذه من الموت وإفاقته: "عندما استيقظت من الإنعاش القلبي الرئوي، كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من الحلم. كنت بعيدا، لا أتذكر أي شيء، عادة ما تتذكر أجزاء من الحلم، لكنني لا أتذكر شيئا عندما فقدت الوعي".ووجه إريكسن الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أنقذه، وكذلك زملائه وكل من تمنوا الشفاء له من محبيه حول العالم.يشار إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي، عن فسخ عقده مع كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.يذكر أن إريكسن تم تركيب له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد انتكاسته الصحية في "يورو 2020"، كما كان من أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث "غوغل" خلال عام 2021.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, رياضة