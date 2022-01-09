تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/إريكسن-يكشف-عن-حلمه-باللعب-في-مونديال-قطر-2022-ووفاته-لمدة-5-دقائق-فيديو-1055132041.html
إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
كشف لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لأول مرة عن حلمه باللعب في بطولة كأس العالم ‏المقامة في دولة قطر العام الحالي، وذلك بعد توقفه عن اللعب منذ... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:08+0000
2022-01-09T13:08+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049283886_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_7f87be9fd95d1a386d0e6f49bd9b7fc5.jpg
وأكد إريكسن في تصريحات للقناة التلفزيونية الدنماركية إن هدفه هو اللعب في مونديال قطر 2022، قائلا: "أريد ان ألعب، لقد ظللت أتهيأ لهذا طوال الوقت، إنه هدف، إنه حلم بالنسبة لي، وبصرف النظر عن اختياري أم لا ولكن حلمي هو أن أعود".وأردف: "إنني واثق من أنني قادر على اللعب لأنني لا أشعر بالاختلاف، كما أنني عدت إلى كامل لياقتي الجسدية".وأضاف كريستيان إريكسن: "أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب لمنتخبي الوطني من جديد، والأمر يعود إلى مديري لتقييم حالتي، ولكن قلبي ليس عائقا".وفاة لمدة 5 دقائقوفي نفس المقابلة التلفزيونية، كشف كريستيان إريكسن ولأول مرة "وفاته لمدة 5 دقائق" في الملعب، بعد إغماءه في مباراة فنلندا في "يورو 2020" بشهر يونيو/ حزيران الماضي.وقال إريكسن، واصفًا شعوره بعد إنقاذه من الموت وإفاقته: "عندما استيقظت من الإنعاش القلبي الرئوي، كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من الحلم. كنت بعيدا، لا أتذكر أي شيء، عادة ما تتذكر أجزاء من الحلم، لكنني لا أتذكر شيئا عندما فقدت الوعي".ووجه إريكسن الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أنقذه، وكذلك زملائه وكل من تمنوا الشفاء له من محبيه حول العالم.يشار إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي، عن فسخ عقده مع كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.يذكر أن إريكسن تم تركيب له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد انتكاسته الصحية في "يورو 2020"، كما كان من أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث "غوغل" خلال عام 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049283886_287:0:2300:1510_1920x0_80_0_0_27346207ce6987b7d508d4a821ee5062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة

إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو

13:08 GMT 09.01.2022
© REUTERS / JONATHAN NACKSTRANDلاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الإحماء قبل مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، 12 يونيو/ حزيران 2021
لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الإحماء قبل مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، 12 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الإحماء قبل مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، 12 يونيو/ حزيران 2021
© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND
تابعنا عبر
كشف لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لأول مرة عن حلمه باللعب في بطولة كأس العالم ‏المقامة في دولة قطر العام الحالي، وذلك بعد توقفه عن اللعب منذ إصابته بنوبة قلبية في "يورو 2020".‏
وأكد إريكسن في تصريحات للقناة التلفزيونية الدنماركية إن هدفه هو اللعب في مونديال قطر 2022، قائلا: "أريد ان ألعب، لقد ظللت أتهيأ لهذا طوال الوقت، إنه هدف، إنه حلم بالنسبة لي، وبصرف النظر عن اختياري أم لا ولكن حلمي هو أن أعود".
وأردف: "إنني واثق من أنني قادر على اللعب لأنني لا أشعر بالاختلاف، كما أنني عدت إلى كامل لياقتي الجسدية".
وأضاف كريستيان إريكسن: "أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب لمنتخبي الوطني من جديد، والأمر يعود إلى مديري لتقييم حالتي، ولكن قلبي ليس عائقا".
وفاة لمدة 5 دقائق
وفي نفس المقابلة التلفزيونية، كشف كريستيان إريكسن ولأول مرة "وفاته لمدة 5 دقائق" في الملعب، بعد إغماءه في مباراة فنلندا في "يورو 2020" بشهر يونيو/ حزيران الماضي.
وقال إريكسن، واصفًا شعوره بعد إنقاذه من الموت وإفاقته: "عندما استيقظت من الإنعاش القلبي الرئوي، كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من الحلم. كنت بعيدا، لا أتذكر أي شيء، عادة ما تتذكر أجزاء من الحلم، لكنني لا أتذكر شيئا عندما فقدت الوعي".
ووجه إريكسن الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أنقذه، وكذلك زملائه وكل من تمنوا الشفاء له من محبيه حول العالم.
يشار إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي، عن فسخ عقده مع كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.
يذكر أن إريكسن تم تركيب له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد انتكاسته الصحية في "يورو 2020"، كما كان من أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث "غوغل" خلال عام 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:01 GMTشويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
13:53 GMTهل هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق خلال مباحثات فيينا؟
13:51 GMTاجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
13:46 GMTنقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو
13:44 GMTتدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر
13:42 GMTتعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
13:40 GMTرسالة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما... "تسليمها بالغ الأهمية"
13:36 GMTالقوات الأمريكية تبني مصفاة بطاقة 3 آلاف برميل يوميا في حقل نفطي شرقي سوريا
13:32 GMTكيف تساعد "درونز" التركية في رصد ومكافحة حرائق الغابات... فيديو
13:30 GMTاكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو
13:23 GMT البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
13:20 GMTفرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية
13:17 GMTمحكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو
13:16 GMTنواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"
13:10 GMTتعيين مستشار النمسا رئيسا مشاركا لمنظمة ضد العنصرية
13:08 GMTإريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
12:58 GMTعزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
12:57 GMTخبير: التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن
12:55 GMTأكاديمي: لو تأخرت روسيا في تقديم المساعدة لكازاخستان لتأصلت حالة التدمير الممنهج فيها
12:55 GMTهل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟