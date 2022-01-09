إريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022 و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
© REUTERS / JONATHAN NACKSTRANDلاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الإحماء قبل مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، 12 يونيو/ حزيران 2021
لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، خلال فترة الإحماء قبل مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، 12 يونيو/ حزيران 2021
كشف لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، لأول مرة عن حلمه باللعب في بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر العام الحالي، وذلك بعد توقفه عن اللعب منذ إصابته بنوبة قلبية في "يورو 2020".
وأكد إريكسن في تصريحات للقناة التلفزيونية الدنماركية إن هدفه هو اللعب في مونديال قطر 2022، قائلا: "أريد ان ألعب، لقد ظللت أتهيأ لهذا طوال الوقت، إنه هدف، إنه حلم بالنسبة لي، وبصرف النظر عن اختياري أم لا ولكن حلمي هو أن أعود".
وأردف: "إنني واثق من أنني قادر على اللعب لأنني لا أشعر بالاختلاف، كما أنني عدت إلى كامل لياقتي الجسدية".
وأضاف كريستيان إريكسن: "أريد أن أثبت أنني قادر على اللعب لمنتخبي الوطني من جديد، والأمر يعود إلى مديري لتقييم حالتي، ولكن قلبي ليس عائقا".
Looking forward to the future 🇩🇰🙏🏻 pic.twitter.com/sIZsBPWNgH— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022
وفاة لمدة 5 دقائق
وفي نفس المقابلة التلفزيونية، كشف كريستيان إريكسن ولأول مرة "وفاته لمدة 5 دقائق" في الملعب، بعد إغماءه في مباراة فنلندا في "يورو 2020" بشهر يونيو/ حزيران الماضي.
وقال إريكسن، واصفًا شعوره بعد إنقاذه من الموت وإفاقته: "عندما استيقظت من الإنعاش القلبي الرئوي، كان الأمر أشبه بالاستيقاظ من الحلم. كنت بعيدا، لا أتذكر أي شيء، عادة ما تتذكر أجزاء من الحلم، لكنني لا أتذكر شيئا عندما فقدت الوعي".
It’s been a while.— Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022
I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!
Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8
ووجه إريكسن الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أنقذه، وكذلك زملائه وكل من تمنوا الشفاء له من محبيه حول العالم.
يشار إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي، عن فسخ عقده مع كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.
يذكر أن إريكسن تم تركيب له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد انتكاسته الصحية في "يورو 2020"، كما كان من أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث "غوغل" خلال عام 2021.