https://arabic.sputniknews.com/20220109/إصابة-وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-1055152853.html

إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا

إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا

أعلنت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الأحد، إصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بفيروس كورونا المستجد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T21:03+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

فيروس كورونا

أوميكرون

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وقالت قناة "كان" إن بارليف أجرى اختبارات كورونا، وجاءت النتائج إيجابية، لافتة إلى أنه في حالة جيدة.في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بإصابته بكورونا".وأضافت: "خضع بارليف لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بعد أن تبين أن مسؤولا رفيع المستوى في مكتبه إيجابي للفيروس، وتبين أنه (بارليف) إيجابي".وتابعت: "أفاد بارليف أنه في حالة جيدة وأنه يخضع للحجر الصحي"، لافتة إلى أن "جميع العاملين في مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذين خالطوه سيخضعون لاختبارات كورونا".وأضافت أنه كان من المقرر أن يتلقى بارليف اليوم الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا.وبارليف (69 عاما) هو ثاني مسؤول إسرائيلي تُعلن إصابته بكورونا اليوم الأحد، بعد الإعلان عن إصابة مساعد رئيس الأركان بالوباء وخضوعه للحجر الصحي.وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مساعد رئيس الأركان أُصيب بفيروس كورونا، ويخضع الآن للحجر الصحي المنزلي، وإنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة خضع رئيس الأركان أفيف كوخافي لفحص كورونا وظهرت نتيجته سلبية".وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في وقت سابق اليوم، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون بشكل كبير في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 17 ألفا و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/إصابة-مساعد-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا--1055145076.html

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