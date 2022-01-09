إعلامية مصرية كبيرة تصاب بمتحور أوميكرون... "الحذر لا يمنع القدر"

وقالت بسمة وهبة، عبر حسابها على "إنستغرام": "سنتين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر.. أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يا رب أعنا".وكانت الفنانة نجلاء بدر، أصبحت أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا.وقالت بدر، في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنها أصيبت بـ"كورونا أوميكرون بسبب مخالطتها لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة"، منوهة إلى أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.
وكانت الفنانة نجلاء بدر، أصبحت أول فنانة مصرية تعلن رسميا إصابتها بمتحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون"، القادم من جنوب أفريقيا.
وقالت بدر، في منشورات عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنها أصيبت بـ"كورونا أوميكرون بسبب مخالطتها لأشخاص مصابين بالبرد العادي المنتشر في مصر هذه الفترة"، منوهة إلى أن متحور "أوميكرون" لا يظهر في تحليل "PCR"، ولكن يظهر في الاختبار السريع.
وتأتي إصابة نجلاء بدر بمتحور "أوميكرون" بعد مرور ما يقرب عام على إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذي أعلنت عن تعرضها له في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت الفترة الماضية إصابة العديد من الفنانين المصريين بـ(كوفيد-19)، من أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الأحد، وشيكو وحنان ترك وداليا البحيري.