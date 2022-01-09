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https://arabic.sputniknews.com/20220109/إعلام-نقلا-عن-تقرير-سري-لمجلس-الأمن-إيران-هربت-أسلحة-إلى-الحوثيين-في-اليمن-1055124937.html
إعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
إعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
نقلت وسائل إعلام أجنبية عن ما قالت إنه تقرير سري لمجلس الأمن، أن إيران قامت بتهريب أسلحة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في اليمن. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:31+0000
2022-01-09T10:31+0000
2022-01-09T10:31+0000
أسلحة
الحوثيين
حرب اليمن
إيران
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ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن تقريرا للأمم المتحدة أكد قيام إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تكون آلاف الأسلحة التي استولت عليها الولايات المتحدة على طول طرق الإمداد للحوثيين اليمنيين مصدرها مدينة جاسك في جنوب شرق إيران، وفقًا لمسودة تقرير.وأوضح التقرير أن كل الأسلحة التي قامت البحرية الأمريكية بضبطها خلال الأشهر الأخيرة في بحر العرب، كان مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني، وكانت موجّهة إلى الحوثيين في اليمن على وجه التحديد.وقال التقرير: "مراكب خشبيّة صغيرة ووسائل نقل بريّة استُخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في الصين وإيران، بطريقة غير قانونيّة إلى اليمن"، الّذي يشهد حربًا منذ العام 2014.ولفت التقرير إلى ان المعلومات تم استقاؤها من خلال مقابلات مباشرة مع يمنيّين عملوا على المراكب التي استخدمت في نقل تلك الأسلحة.يشار إلى المملكة العربية السعودية تقود تحالفا عربيا للحرب في اليمن ضد جماعة انصار الله "الحوثيين" منذ سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الخارجية-الأمريكية-تهريب-إيران-الأسلحة-للحوثيين-يعد-انتهاكا-صارخا-للحظر-الذي-تفرضه-الأمم-المتحدة-1054507752.html
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أسلحة, الحوثيين, حرب اليمن, إيران
إعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
نقلت وسائل إعلام أجنبية عن ما قالت إنه تقرير سري لمجلس الأمن، أن إيران قامت بتهريب أسلحة إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في اليمن.
ووفقا لصحيفة
وول ستريت جورنال
فإن تقريرا للأمم المتحدة أكد قيام إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
24 ديسمبر 2021, 02:18 GMT
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تكون آلاف الأسلحة التي استولت عليها الولايات المتحدة على طول طرق الإمداد للحوثيين اليمنيين
مصدرها مدينة
جاسك في جنوب شرق إيران، وفقًا لمسودة تقرير.
وأوضح التقرير أن كل الأسلحة التي قامت البحرية الأمريكية بضبطها خلال الأشهر الأخيرة في بحر العرب، كان مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني، وكانت موجّهة إلى الحوثيين في اليمن على وجه التحديد.
وقالت الصحيفة إن التقرير الذي تضمن
تلك المعلومات
أعدّه فريق خبراء من مجلس الأمن حول اليمن، مشيرة إلى أن من بين الأسلحة كانت قاذفات صاروخيّة ورشّاشات، وغيرها.
وقال التقرير: "مراكب خشبيّة صغيرة ووسائل نقل بريّة استُخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في الصين وإيران، بطريقة غير قانونيّة إلى اليمن"، الّذي يشهد حربًا منذ العام 2014.
ولفت التقرير إلى ان المعلومات تم استقاؤها من خلال
مقابلات مباشرة
مع يمنيّين عملوا على المراكب التي استخدمت في نقل تلك الأسلحة.
وأكدوا أن "الزّوارق المستخدَمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ جاسك في جنوب شرق إيران المطلّ على بحر عمان"، وفقا للصحيفة.
يشار إلى المملكة العربية السعودية تقود تحالفا عربيا للحرب في اليمن ضد جماعة انصار الله "الحوثيين" منذ سنوات.