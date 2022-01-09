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https://arabic.sputniknews.com/20220109/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-الجزر-الثلاث-في-الخليج-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1055117478.html
إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن الجزر الثلاث في الخليج المتنازع عليها مع الإمارات
إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن الجزر الثلاث في الخليج المتنازع عليها مع الإمارات
قال مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، إن البرلمان يتابع جهود تعزيز البنى التحتية للجزر الثلاث في... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:32+0000
2022-01-09T06:32+0000
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ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن عزيزي أن البرلمان الإيراني يتابع إيجاد حلول لمشاكل سكان الجزر الثلاث في الخليج، وأن الحكومة والقوات المسلحة تقدمان الدعم.وأشار إبراهيم عزيزي إلى زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، والإجراءات القيمة التي قام بها جيش بلاده في الخليج، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات فرصة مهمة، وهي على جدول أعمال اللجنة البرلمانية باستمرار، والتي ضمت 15 عضوا في اللجنة، الأسبوع الماضي.وأضاف عزيزي أن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا مع قادة بحرية الجيش في محافظة بندر عباس، واطلعوا على الإجراءات الفنية الجيدة والنشاطات القيمة في تنمية وتطوير قطاع صناعة السفن والغواصات.وأفاد البرلماني الإيراني أن وفد اللجنة زار جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى، وشهدوا الإنجازات الكبيرة والجهود القيمة التي بذلتها بحرية الحرس الثوري الإيراني.ووصف الجزر الثلاث بـ"الإستراتيجية" في الخليج، والمعروفة باسم منطقة النزاعات، والتي تقع ضمن نطاق المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري الإيراني، بحسب قوله.ويذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20210306/إيران-ترد-للمرة-الأولى-على-بيان-الجامعة-العربية-بشأن-الجزر-الثلاث-مع-الإمارات-1048289670.html
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العالم العربي, الخليج, إيران

إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن الجزر الثلاث في الخليج المتنازع عليها مع الإمارات

06:32 GMT 09.01.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
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قال مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الأحد، إن البرلمان يتابع جهود تعزيز البنى التحتية للجزر الثلاث في الخليج.
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن عزيزي أن البرلمان الإيراني يتابع إيجاد حلول لمشاكل سكان الجزر الثلاث في الخليج، وأن الحكومة والقوات المسلحة تقدمان الدعم.
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وأشار إبراهيم عزيزي إلى زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، والإجراءات القيمة التي قام بها جيش بلاده في الخليج، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات فرصة مهمة، وهي على جدول أعمال اللجنة البرلمانية باستمرار، والتي ضمت 15 عضوا في اللجنة، الأسبوع الماضي.
وأضاف عزيزي أن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا مع قادة بحرية الجيش في محافظة بندر عباس، واطلعوا على الإجراءات الفنية الجيدة والنشاطات القيمة في تنمية وتطوير قطاع صناعة السفن والغواصات.
وأفاد البرلماني الإيراني أن وفد اللجنة زار جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى، وشهدوا الإنجازات الكبيرة والجهود القيمة التي بذلتها بحرية الحرس الثوري الإيراني.
ووصف الجزر الثلاث بـ"الإستراتيجية" في الخليج، والمعروفة باسم منطقة النزاعات، والتي تقع ضمن نطاق المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري الإيراني، بحسب قوله.
ويذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.
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