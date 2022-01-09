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اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، بأنه من المقرر مبدئيًا عقد مؤتمر عبر الفيديو لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني، حول... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:51+0000
2022-01-09T13:51+0000
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اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان.. والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان.. والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعقد اجتماعا حول الأوضاع في كازاخستان غدا الاثنينوذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد اقتراح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بعقد مؤتمر عن بعد لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأيام القليلة لمناقشة الأوضاع في كازاخستان.إلى ذلك قال وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.في هذا السياق، قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سوكيانين، إن القرارات التي ستصدر عن الاجتماع المرتقب لمنظمة الأمن الجماعي خلال اجتماعها المرتقب، تتوقف على الأوضاع الحالية في كازاخستان، ودراسة ما يجري على الأرض".وأكد أن "كل الاحتمالات واردة بالنسبة للقوى التي تقف وراء الأحداث الإرهابية التي تحدث عنها الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، والتي وقعت خلال الأيام الأخيرة".الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانيةأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.في هذا الصدد، قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية، عماد بحر الدين، إن "الأمم المتحدة لا تمتلك كل المفاتيح لحل الأزمة السودانية، لكنها تستطيع تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والمكون العسكري".وأكد أن "كل الأطراف ستقبل المبادرة الأممية نظرا لأنهم يثقون في الوسيط الخارجي أكثر من ثقتهم فيما بينهم".قوات الحكومة اليمنية الشرعية تسعيد السيطرة على مناطق في محافظة البيضاء وشبوةاستعادت قوات ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية السيطرة على مناطق في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن ومحافظة البيضاء وسط اليمن، بعد معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله".إلى ذلك، قال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وقال إن محافظة شبوة "تقع في وسط الجغرافيا اليمنية وتتوسط ثلاث محافظات تشهد صراعا مع الحوثيين، وبالتالي السيطرة على هذه المواقع تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لقطع التواصل والتنسيق بين قوات الحوثي في البيضاء ومأرب ما يشكل ضغطا وعزلا لعناصرها".
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اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين

13:51 GMT 09.01.2022
اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان.. والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
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أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، بأنه من المقرر مبدئيًا عقد مؤتمر عبر الفيديو لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاثنين 10 يناير/ كانون الثاني، حول الوضع في كازاخستان.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعقد اجتماعا حول الأوضاع في كازاخستان غدا الاثنين
وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد اقتراح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بعقد مؤتمر عن بعد لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأيام القليلة لمناقشة الأوضاع في كازاخستان.
إلى ذلك قال وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.

وأشار إلى أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص، وبحوزتهم أسلحة نارية وممتلكات مسروقة من هواتف محمولة ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سوكيانين، إن القرارات التي ستصدر عن الاجتماع المرتقب لمنظمة الأمن الجماعي خلال اجتماعها المرتقب، تتوقف على الأوضاع الحالية في كازاخستان، ودراسة ما يجري على الأرض".
وأكد أن "كل الاحتمالات واردة بالنسبة للقوى التي تقف وراء الأحداث الإرهابية التي تحدث عنها الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، والتي وقعت خلال الأيام الأخيرة".

وذكر أنه "بناء على البيانات الرسمية في البلاد فإن هناك بعض الجهات الأجنبية تدعم العمليات الإرهابية، لكن من غير المعروف انتماءات تلك العناصر وتمويلها، ما يتطلب التحقيق الكامل".

الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية
أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.
وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة تتولى تيسير المشاورات وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".
في هذا الصدد، قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية، عماد بحر الدين، إن "الأمم المتحدة لا تمتلك كل المفاتيح لحل الأزمة السودانية، لكنها تستطيع تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والمكون العسكري".
وأكد أن "كل الأطراف ستقبل المبادرة الأممية نظرا لأنهم يثقون في الوسيط الخارجي أكثر من ثقتهم فيما بينهم".

وشدد على أنه "لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالتفاوض والاتفاق بين كل المكونات لأن الوضع أصبح معقدا خاصة بعد عدم الوصول لحل مع الدكتور عبدالله حمدوك".

قوات الحكومة اليمنية الشرعية تسعيد السيطرة على مناطق في محافظة البيضاء وشبوة
استعادت قوات ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية السيطرة على مناطق في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن ومحافظة البيضاء وسط اليمن، بعد معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله".

وقال محافظ شبوة، عوض العولقي، إن "قوات الجيش اليمني استعادت السيطرة على مركز مديرية بيحان مدينة العليا"، مؤكداً في الوقت نفسه "الأهمية المحورية لهذه التطورات في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان".

إلى ذلك، قال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.

في هذاالصدد، أرجع الكاتب والمحلل العسكري اليمني، العميد خالد النسي، الانتصارات التي حققها الجيش اليمني في محافظتي شبوة والبيضاء إلى "إعادة ترتيب الخطط العسكرية" لمواجهة حركة أنصار الله "الحوثية" والتي كان يتخللها "بعض العشوائية".

وقال إن محافظة شبوة "تقع في وسط الجغرافيا اليمنية وتتوسط ثلاث محافظات تشهد صراعا مع الحوثيين، وبالتالي السيطرة على هذه المواقع تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لقطع التواصل والتنسيق بين قوات الحوثي في البيضاء ومأرب ما يشكل ضغطا وعزلا لعناصرها".
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