تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ارتفاع-أسعار-عقارات-دبي-بنسبة-17-خلال-2021-1055117681.html
ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021
ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021
سجل متوسط أسعار العقارات في دبي ارتفاعا بلغ 17 % خلال العام الماضي، محققا بذلك أكبر نمو في الأسعار خلال السنوات السبع الماضية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:41+0000
2022-01-09T06:41+0000
دبي
عقارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_0:96:924:616_1920x0_80_0_0_f30179a7d30f2e12e4b47f8509fdd391.jpg
وذكرت صحيفة "البيان" اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع وفقا لرصد أجرته شركة "فاليو سترات" للاستشارات العقارية.وأوضحت الشركة أن مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، الصادر أمس، أظهر حفاظ الفلل السكنية على تسجيل 25 % زيادة في أسعارها بشكل شهري، طوال العام الماضي، في حين بلغ نمو أسعار الشقق نحو 1 % شهريا خلال العام نفسه.وذكرت الشركة أن ارتفاع أسعار الفلل والمسار التصاعدي الذي اتخذه في 2021 الماضي، تجاوز معدلاته المتعارف عليها قبل تفشي وباء كورونا في عام 2019.وأظهر مؤشر الشركة أن فلل منطقة "المرابع العربية"، جاءت في مقدمة المناطق الأكثر ارتفاعا في الأسعار، مسجلة 36.5 %.وفيما يتعلق بأسعار الشقق في دبي، أوضح المؤشر أنها سجلت نموا بنسب متفاوتة على مدار 2021، وبلغت أقصى نسبة 8.8 %.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/صاعقة-رعدية-تضرب-قمة-برج-خليفة-في-دبي-فيديو-1054836020.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053609021_91:0:912:616_1920x0_80_0_0_57d8b28e7d96f50a7d66d5f2b98f36c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دبي, عقارات

ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021

06:41 GMT 09.01.2022
© Photo / Press Office of the Moscow Departmentعرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع "دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل".
عرض الفنانون الروس أعمالًا من الفن المعاصر وفن الشارع والجرافيتي في إحدى مناطق المشاة الرئيسية في دبي. يوحد جميع الأعمال موضوع دبي وموسكو: ديناميكا التغيير، والتطلع نحو المستقبل. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Photo / Press Office of the Moscow Department
تابعنا عبر
سجل متوسط أسعار العقارات في دبي ارتفاعا بلغ 17 % خلال العام الماضي، محققا بذلك أكبر نمو في الأسعار خلال السنوات السبع الماضية.
وذكرت صحيفة "البيان" اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع وفقا لرصد أجرته شركة "فاليو سترات" للاستشارات العقارية.
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي... فيديو
1 يناير, 19:36 GMT
وأوضحت الشركة أن مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، الصادر أمس، أظهر حفاظ الفلل السكنية على تسجيل 25 % زيادة في أسعارها بشكل شهري، طوال العام الماضي، في حين بلغ نمو أسعار الشقق نحو 1 % شهريا خلال العام نفسه.
وذكرت الشركة أن ارتفاع أسعار الفلل والمسار التصاعدي الذي اتخذه في 2021 الماضي، تجاوز معدلاته المتعارف عليها قبل تفشي وباء كورونا في عام 2019.
وأظهر مؤشر الشركة أن فلل منطقة "المرابع العربية"، جاءت في مقدمة المناطق الأكثر ارتفاعا في الأسعار، مسجلة 36.5 %.
وفيما يتعلق بأسعار الشقق في دبي، أوضح المؤشر أنها سجلت نموا بنسب متفاوتة على مدار 2021، وبلغت أقصى نسبة 8.8 %.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:51 GMTجورج وسوف يغني للقاح كورونا على طريقة وردة الجزائرية أثناء تطعيمه بالجرعة الثالثة... فيديو
06:48 GMTمتحدث: الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف سلم طواعية منصب رئيس مجلس الأمن إلى توكاييف
06:44 GMTطبيبة تكشف عن منتجات تحتوي على سكريات "مفاجئة"
06:41 GMTارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021
06:32 GMTإيران تتخذ خطوة جديدة بشأن الجزر الثلاث في الخليج المتنازع عليها مع الإمارات
06:29 GMTالموت يغيب تهاني الجبالي... أول قاضية مصرية في الحقبة المعاصرة
06:03 GMTطبيب نفسي يوضح طريقة جديدة للتعرف على مدمن الكحول
05:13 GMTالدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
04:11 GMTداخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد
04:00 GMTالمسبار الصيني "تشانغ آه-5" يرصد مياه على سطح القمر
03:10 GMTزلزال بقوة ست درجات يقع في بابوا غينيا الجديدة
02:34 GMTناسا تنتهي من نشر أقوى تلسكوب فضائي في العالم
02:03 GMTبلينكن: واشنطن تتعهد بـ "رد صارم" على أي عدوان روسي آخر في أوكرانيا
01:19 GMTاليمن.. مطار عتق الدولي في محافظة شبوة يستقبل أول رحلة جوية منذ 7 سنوات
00:37 GMTارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
أمسفوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
أمسوكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200
أمسالخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا
أمساعتقال أكثر من 4400 شخص في كازاخستان بينهم أجانب
أمسالعراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب