ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021

وذكرت صحيفة "البيان" اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع وفقا لرصد أجرته شركة "فاليو سترات" للاستشارات العقارية.وأوضحت الشركة أن مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، الصادر أمس، أظهر حفاظ الفلل السكنية على تسجيل 25 % زيادة في أسعارها بشكل شهري، طوال العام الماضي، في حين بلغ نمو أسعار الشقق نحو 1 % شهريا خلال العام نفسه.وذكرت الشركة أن ارتفاع أسعار الفلل والمسار التصاعدي الذي اتخذه في 2021 الماضي، تجاوز معدلاته المتعارف عليها قبل تفشي وباء كورونا في عام 2019.وأظهر مؤشر الشركة أن فلل منطقة "المرابع العربية"، جاءت في مقدمة المناطق الأكثر ارتفاعا في الأسعار، مسجلة 36.5 %.وفيما يتعلق بأسعار الشقق في دبي، أوضح المؤشر أنها سجلت نموا بنسب متفاوتة على مدار 2021، وبلغت أقصى نسبة 8.8 %.
وأوضحت الشركة أن مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، الصادر أمس، أظهر حفاظ الفلل السكنية على تسجيل 25 % زيادة في أسعارها بشكل شهري، طوال العام الماضي، في حين بلغ نمو أسعار الشقق نحو 1 % شهريا خلال العام نفسه.
وذكرت الشركة أن ارتفاع أسعار الفلل والمسار التصاعدي الذي اتخذه في 2021 الماضي، تجاوز معدلاته المتعارف عليها قبل تفشي وباء كورونا في عام 2019.
وأظهر مؤشر الشركة أن فلل منطقة "المرابع العربية"، جاءت في مقدمة المناطق الأكثر ارتفاعا في الأسعار، مسجلة 36.5 %.
وفيما يتعلق بأسعار الشقق في دبي، أوضح المؤشر أنها سجلت نموا بنسب متفاوتة على مدار 2021، وبلغت أقصى نسبة 8.8 %.