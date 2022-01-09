تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/اكتشاف-عناكب-الباب-المسحور-داخل-القلب-السري-الميت-لأستراليا-صور-وفيديو--1055132967.html
اكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو
اكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو
اكتشف علماء الآثار آلاف الأحافير الرائعة والغريبة جدا في إحدى المناطق التي تصنفها الحكومة الأسترالية بالمناطق السرية والتي كانت غابة مطيرة ورائعة في العصر... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:30+0000
2022-01-09T13:30+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050075930_0:236:3073:1964_1920x0_80_0_0_fdc2e878c11e233aa8450788b0cfb695.jpg
ويطلق علماء الآثار على إحدى المناطق الأسترالية لقب "قلب أستراليا الميت" بسبب احتواء هذه المنطقة على الكثير من الأحافير النادرة والثمينة جدا بالنسبة لعلماء الآثار.ووجد العلماء على الزيز العملاق والأسماك الصغيرة والطيور وغيرها من الكائنات التي تجولت في تلك الغابة المطيرة التي غطت المنطقة قبل ملايين السنين قبل أن تتحول إلى مناطق قاحلة.اكتشف علماء الأحافير الكنز الأحفوري الثمين الذي أطلق عليه لقب "Lagerstätte" والتي تعني في الألمانية "موقع التخزين" في منطقة قاحلة جدا في نيو ساوث ويلز، لدرجة أن عالم الجيولوجيا البريطاني جون والتر جريجوري، أطلق عليها اسم "قلب أستراليا الميت" منذ أكثر من 100 عام .وحافظت السلطات الأسترالية، بحسب مجلة "Live Science" العلمية، على سرية مكان تواجد الموقع على الأرض بهدف حمايته من جامعي الأحافير غير المرخصين والسرقات، بينما قام العلماء بالتنقيب عن بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت هناك في فترة ما بين 16 مليون و11 مليون سنة تقريبا.وعثر العلماء على بقايا فريدة جدا من نوعها في سجل الأحفوريات الأسترالية لعصر الميوسين، بحسب دراسة جديدة نشرت مؤخرا في مجلة "Science Advances" العلمية.واحتوى المكان السري على أحافير لمخلوقات صغيرة وحساسة (من حيث حجمها) مثل العناكب والحشرات، وكذلك عثروا على نباتات من غابات الميوسين المطيرة.وخلال الدراسة استخدم العلماء مجهر المسح الإلكتروني (SEM)، تمكنوا من تصوير التفاصيل الدقيقة مثل الخلايا الفردية والهياكل دون الخلوية، حتى أن بعض الصور كشفت عن وجبات الحيوانات الأخيرة، مثل الأسماك واليرقات وجناح اليعسوب المهضوم جزئيًا والمحفوظ داخل بطون الأسماك.كما حفظت المشاهد المتحجرة لحظة تشبث بلح البحر في المياه العذبة بزعنفة سمكة، كما علقت حبات غبار الطلع بأجسام الحشرات.وتبلغ مساحة الطبقة الصخرية الحاملة للأحافير ما بين 11000 و22000 قدم مربع (1000 و2000 متر مربع)، وحفر العلماء حتى الآن ما يزيد عن 500 قدم مربع (50 مترا مربعا)، وفقًا لما قاله العالم ماثيو ماكوري، مؤلف الدراسة.واعتبر العالم أن أحافير العنكبوت هي الأكثر روعة من بين المجموعة المكتشفة، حيث يشير إلى أن العلماء عثروا حتى الآن على أربعة عناكب أحفورية في كامل أستراليا، بينما عثر في الموقع الجديد على 13 من العناكب منها عنكبوت "الباب السحور".المثير في الاكتشافات أن بعض الأحافير حفظت الأنسجة الرخوة في ريش الطيور وفي عيون الأسماك وجلدها، بالإضافة إلى تفاصيل مثيرة أخرى، مثل تخزين التراكيب الخلوية إحدى الصبغيات تسمى الميلانوزومات.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/مركبة-تصل-إلى-المكعب-الغامض-في-الجانب-المظلم-من-القمر-وتكشف-حقيقة-صور-وفيديو-1055129674.html
https://arabic.sputniknews.com/20220104/هل-تتضخم-الأرض-أم-تتقلص-ومتى-تفقد-غلافها-الجوي-عالم-بارز-يقدم-معلومات-مثيرة-صور-وفيديو---1054937130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050075930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59b2f38d2761d7eaf696e964b12a86b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

اكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو

13:30 GMT 09.01.2022
© Photo / pixabay/PublicDomainPicturesأحفورة قديمة جدا محفوظة في الطين
أحفورة قديمة جدا محفوظة في الطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Photo / pixabay/PublicDomainPictures
تابعنا عبر
اكتشف علماء الآثار آلاف الأحافير الرائعة والغريبة جدا في إحدى المناطق التي تصنفها الحكومة الأسترالية بالمناطق السرية والتي كانت غابة مطيرة ورائعة في العصر الميوسيني وهي الحقبة التي تمتد من 23 ميلون عام إلى 5 ملايين عام من عصرنا الحالي.
ويطلق علماء الآثار على إحدى المناطق الأسترالية لقب "قلب أستراليا الميت" بسبب احتواء هذه المنطقة على الكثير من الأحافير النادرة والثمينة جدا بالنسبة لعلماء الآثار.
ووجد العلماء على الزيز العملاق والأسماك الصغيرة والطيور وغيرها من الكائنات التي تجولت في تلك الغابة المطيرة التي غطت المنطقة قبل ملايين السنين قبل أن تتحول إلى مناطق قاحلة.
مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 4 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
مركبة تصل إلى "المكعب الغامض" في الجانب المظلم من القمر وتكشف حقيقة... صور وفيديو
12:25 GMT
اكتشف علماء الأحافير الكنز الأحفوري الثمين الذي أطلق عليه لقب "Lagerstätte" والتي تعني في الألمانية "موقع التخزين" في منطقة قاحلة جدا في نيو ساوث ويلز، لدرجة أن عالم الجيولوجيا البريطاني جون والتر جريجوري، أطلق عليها اسم "قلب أستراليا الميت" منذ أكثر من 100 عام .
وحافظت السلطات الأسترالية، بحسب مجلة "Live Science" العلمية، على سرية مكان تواجد الموقع على الأرض بهدف حمايته من جامعي الأحافير غير المرخصين والسرقات، بينما قام العلماء بالتنقيب عن بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت هناك في فترة ما بين 16 مليون و11 مليون سنة تقريبا.
وعثر العلماء على بقايا فريدة جدا من نوعها في سجل الأحفوريات الأسترالية لعصر الميوسين، بحسب دراسة جديدة نشرت مؤخرا في مجلة "Science Advances" العلمية.
واحتوى المكان السري على أحافير لمخلوقات صغيرة وحساسة (من حيث حجمها) مثل العناكب والحشرات، وكذلك عثروا على نباتات من غابات الميوسين المطيرة.
وخلال الدراسة استخدم العلماء مجهر المسح الإلكتروني (SEM)، تمكنوا من تصوير التفاصيل الدقيقة مثل الخلايا الفردية والهياكل دون الخلوية، حتى أن بعض الصور كشفت عن وجبات الحيوانات الأخيرة، مثل الأسماك واليرقات وجناح اليعسوب المهضوم جزئيًا والمحفوظ داخل بطون الأسماك.
كما حفظت المشاهد المتحجرة لحظة تشبث بلح البحر في المياه العذبة بزعنفة سمكة، كما علقت حبات غبار الطلع بأجسام الحشرات.

هذا الموقع يعطينا نظرة ثاقبة غير مسبوقة حول شكل هذه النظم البيئية. نحن نعرف الآن مدى تنوع هذه النظم البيئية، والأنواع التي تعيش فيها وكيف تتفاعل هذه الأنواع.

العالم ماثيو ماكوري
مؤلف الدراسة وأمين المتحف الأسترالي لعلم الأحافير
وتبلغ مساحة الطبقة الصخرية الحاملة للأحافير ما بين 11000 و22000 قدم مربع (1000 و2000 متر مربع)، وحفر العلماء حتى الآن ما يزيد عن 500 قدم مربع (50 مترا مربعا)، وفقًا لما قاله العالم ماثيو ماكوري، مؤلف الدراسة.
صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
هل تتضخم الأرض أم تتقلص ومتى تفقد غلافها الجوي... عالم بارز يقدم معلومات مثيرة... صور وفيديو
4 يناير, 15:28 GMT
واعتبر العالم أن أحافير العنكبوت هي الأكثر روعة من بين المجموعة المكتشفة، حيث يشير إلى أن العلماء عثروا حتى الآن على أربعة عناكب أحفورية في كامل أستراليا، بينما عثر في الموقع الجديد على 13 من العناكب منها عنكبوت "الباب السحور".
المثير في الاكتشافات أن بعض الأحافير حفظت الأنسجة الرخوة في ريش الطيور وفي عيون الأسماك وجلدها، بالإضافة إلى تفاصيل مثيرة أخرى، مثل تخزين التراكيب الخلوية إحدى الصبغيات تسمى الميلانوزومات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:01 GMTشويغو: حرب المعلومات مستمرة على جميع الجبهات
13:53 GMTهل هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق خلال مباحثات فيينا؟
13:51 GMTاجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول كازاخستان... والأمم المتحدة تطلق مشاورات بين السودانيين
13:46 GMTنقل 100 مواطن روسي من ألما آتا إلى موسكو
13:44 GMTتدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية في البحر الأحمر
13:42 GMTتعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
13:40 GMTرسالة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما... "تسليمها بالغ الأهمية"
13:36 GMTالقوات الأمريكية تبني مصفاة بطاقة 3 آلاف برميل يوميا في حقل نفطي شرقي سوريا
13:32 GMTكيف تساعد "درونز" التركية في رصد ومكافحة حرائق الغابات... فيديو
13:30 GMTاكتشاف عناكب "الباب المسحور" داخل "القلب السري الميت" لأستراليا... صور وفيديو
13:23 GMT البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
13:20 GMTفرض منطقة حظر طيران فوق قلعة وندسور لحماية الملكة إليزابيث الثانية
13:17 GMTمحكمة إسرائيلية ترفض طلبا لنتنياهو
13:16 GMTنواب كويتيون يطالبون بجلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون "التكويت"
13:10 GMTتعيين مستشار النمسا رئيسا مشاركا لمنظمة ضد العنصرية
13:08 GMTإريكسن يكشف عن حلمه باللعب في مونديال قطر 2022‏‎ و"وفاته لمدة 5 دقائق"... فيديو
12:58 GMTعزل غانتس بعد إصابة موظف في مكتبه بكورونا
12:57 GMTخبير: التقييم الأمريكي والأوروبي بشأن الأحداث في كازاخستان غير متوازن
12:55 GMTأكاديمي: لو تأخرت روسيا في تقديم المساعدة لكازاخستان لتأصلت حالة التدمير الممنهج فيها
12:55 GMTهل تطور أمريكا "نسخة تصديرية" من مقاتلات "إف 35"؟