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الأرصاد المصرية تحذر من رياح وسيول وغطاء سحابي
الأرصاد المصرية تحذر من رياح وسيول وغطاء سحابي
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى الرياح تنشط بصورة نسبية على بعض المناطق مع توقعات بحدوث سيول. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:07+0000
2022-01-09T10:07+0000
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جاء ذلك في بيان نشره موقع "مصراوي" المصري، أشار إلى حدوث نشاط لرياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.ونوه بيان الأرصاد إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية نتيجة تلك الرياح، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة تؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.وأوضح البيان أن سرعة الرياح من المتوقع أن تصل إلى 25 عقدة في السواحل الشمالية تنخفض إلى 20 عقدة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.وتضمن بيان هيئة الأرصاد المصرية تحذيرا من اضطرابات في البحر المتوسط وحدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.وأشار البيان إلى انتشار السحب على مناطق مصر الوسطى حتى أقصى جنوب البلاد مع هطول أمطار بصورة متفاوتة الشدة بينما يكون هناك فرص لحدوث سيول في سيناء.
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من رياح وسيول وغطاء سحابي

10:07 GMT 09.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى الرياح تنشط بصورة نسبية على بعض المناطق مع توقعات بحدوث سيول.
جاء ذلك في بيان نشره موقع "مصراوي" المصري، أشار إلى حدوث نشاط لرياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس
2 يناير, 17:05 GMT
ونوه بيان الأرصاد إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية نتيجة تلك الرياح، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة تؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.
وأوضح البيان أن سرعة الرياح من المتوقع أن تصل إلى 25 عقدة في السواحل الشمالية تنخفض إلى 20 عقدة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.
صورة أرشيفية لـ شبورة و ضباب كثيف يغطي القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
شبورة مائية كثيفة تتسبب بإغلاق عدة طرق في مصر... فيديو
أمس, 02:42 GMT
وتضمن بيان هيئة الأرصاد المصرية تحذيرا من اضطرابات في البحر المتوسط وحدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.
وأشار البيان إلى انتشار السحب على مناطق مصر الوسطى حتى أقصى جنوب البلاد مع هطول أمطار بصورة متفاوتة الشدة بينما يكون هناك فرص لحدوث سيول في سيناء.
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