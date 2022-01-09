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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الأمهات-الحاصلات-على-اللقاح-ينقلن-الأجسام-المضادة-لأطفالهن-بطريقة-واحدة-1055145892.html
الأمهات الحاصلات على اللقاح ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن بطريقة واحدة
الأمهات الحاصلات على اللقاح ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن بطريقة واحدة
كشفت دراسة جديدة عن طريقة فعالة تستطيع من خلالها الأمهات نقل الأجسام المضادة لأبنائهن بطريقة فعالة قد تقيهم من مرض فيروس كورونا المستجد مستقبلا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:26+0000
2022-01-09T17:36+0000
مجتمع
علوم
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درس مجموعة علماء الاستجابة المناعية الموجودة لدى الأمهات وأطفالهن الرضع، حيث توصل الباحثون إلى نتائج جيدة قد تسهم في الحد من انتشار مرض كوفيد 19.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Obstetrics &amp; Gynecology"، ركز الباحثون على دراسة الاستجابة المناعية المرصودة في حليب الأم (المرضع) وبراز الأطفال الحاصلين على رضاعة طبيعية.وأشارت النتائج إلى أن النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد كوفيد 19 نقلن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد لأطفالهن عن طريق الرضاعة بالثدي.وفقا لأبحاث جامعة ماساتشوستس أمهيرست، فإن انتقال الأجسام المضادة للأطفال من المحتمل أن يمنحهم مناعة مضادة للفيروس التاجي قد تحميهم بشكل فعال في وقت لاحق من العمر.ولاحظ ناراياناسوامي أن هناك جانب مهم جدا وهو أن الأجسام المضادة المكتشفة لدى الرضع كانت موجودة بغض النظر عن العمر، أي من عمر 1.5 شهرا إلى 23 شهرا، وهو مؤشر جيد جدا يدل على استدامة الفعالية.ورصدت التجربة 30 امرأة مرضعة من جميع أنحاء الولايات المتحدة، معظمهن من العاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقين جميعا لقاح "موديرنا"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وقدمت النساء عينات من حليب الثدي قبل التطعيم، وخلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد جرعة اللقاح الأولى وعلى مدى ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الثانية، كما قدمن عينات من دمائهن وبعد 19 يوما من الجرعة الأولى و21 يوما بعد الجرعة الثانية، تم جمع عينات من براز الرضع بعد 21 يوما من التطعيم الثاني للأم.وتم الكشف عن الأجسام المضادة في 33% و30% من عينات براز الرضع، على التوالي، حيث ارتبطت مستويات الأجسام المضادة بالآثار الجانبية للقاح التي عانت منها الأم.تشير الباحثة أركارو إلى أن الدراسة لم تتلق تمويلا من جهة محددة بل كان مدعوما بشكل جزئي من المشاركين في الدراسة، حيث كانوا على علم بدراستها المتخصصة بحليب الأمهات الرضع (حليب الثدي).
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مجتمع, علوم

الأمهات الحاصلات على اللقاح ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن بطريقة واحدة

17:26 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 09.01.2022)
© Photo / pixabay/jarmolukرضيع حديث الولادة يمسك بيد أمه
رضيع حديث الولادة يمسك بيد أمه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Photo / pixabay/jarmoluk
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كشفت دراسة جديدة عن طريقة فعالة تستطيع من خلالها الأمهات نقل الأجسام المضادة لأبنائهن بطريقة فعالة قد تقيهم من مرض فيروس كورونا المستجد مستقبلا.
درس مجموعة علماء الاستجابة المناعية الموجودة لدى الأمهات وأطفالهن الرضع، حيث توصل الباحثون إلى نتائج جيدة قد تسهم في الحد من انتشار مرض كوفيد 19.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Obstetrics & Gynecology"، ركز الباحثون على دراسة الاستجابة المناعية المرصودة في حليب الأم (المرضع) وبراز الأطفال الحاصلين على رضاعة طبيعية.
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وأشارت النتائج إلى أن النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد كوفيد 19 نقلن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد لأطفالهن عن طريق الرضاعة بالثدي.
وفقا لأبحاث جامعة ماساتشوستس أمهيرست، فإن انتقال الأجسام المضادة للأطفال من المحتمل أن يمنحهم مناعة مضادة للفيروس التاجي قد تحميهم بشكل فعال في وقت لاحق من العمر.

هذا البحث هو الأول من نوعه للكشف عن الأجسام المضادة لكوفيد 19 في عينات البراز المأخوذة من رضع لأمهات تلقين اللقاحات.

فيغينيش ناراياناسوامي
المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة
ولاحظ ناراياناسوامي أن هناك جانب مهم جدا وهو أن الأجسام المضادة المكتشفة لدى الرضع كانت موجودة بغض النظر عن العمر، أي من عمر 1.5 شهرا إلى 23 شهرا، وهو مؤشر جيد جدا يدل على استدامة الفعالية.

هذا مهم حقًا لأن النساء يرغبن في معرفة ما إذا كان أطفالهن لديهم هذه الأجسام المضادة، وتظهر دراستنا أن الأجسام المضادة تنتقل عبر حليب الأم. إن تقديم هذا الدليل القاطع يمثل حافزا للنساء لمواصلة الرضاعة الطبيعية بعد تلقي اللقاح.

كاثلين أركارو
أستاذة علم السموم البيئية في قسم العلوم البيطرية والحيوانية ومشاركة في الدراسة
ورصدت التجربة 30 امرأة مرضعة من جميع أنحاء الولايات المتحدة، معظمهن من العاملين في مجال الرعاية الصحية، تلقين جميعا لقاح "موديرنا"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
وقدمت النساء عينات من حليب الثدي قبل التطعيم، وخلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد جرعة اللقاح الأولى وعلى مدى ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الثانية، كما قدمن عينات من دمائهن وبعد 19 يوما من الجرعة الأولى و21 يوما بعد الجرعة الثانية، تم جمع عينات من براز الرضع بعد 21 يوما من التطعيم الثاني للأم.
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وتم الكشف عن الأجسام المضادة في 33% و30% من عينات براز الرضع، على التوالي، حيث ارتبطت مستويات الأجسام المضادة بالآثار الجانبية للقاح التي عانت منها الأم.

النساء اللواتي شعرن بالمرض من اللقاح ارتبطن بأجسام مضادة أكبر في براز الرضيع... لذلك ربما تكون قد شعرت بالسوء، لكن ذلك كان مفيدًا لطفلك.

كاثلين أركارو
استاذة علم السموم البيئية في قسم العلوم البيطرية والحيوانية ومشاركة في الدراسة
تشير الباحثة أركارو إلى أن الدراسة لم تتلق تمويلا من جهة محددة بل كان مدعوما بشكل جزئي من المشاركين في الدراسة، حيث كانوا على علم بدراستها المتخصصة بحليب الأمهات الرضع (حليب الثدي).
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