https://arabic.sputniknews.com/20220109/الانتحار-سلوك-ضد-الفطرة-والوسط-الأسري-هو-من-يحدد-شخصية-الطفل-1055125462.html

الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل

الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل

ينتحر في كل عام أكثر من 800 ألف شخص، وهو ما يعني حالة انتحار كل 40 ثانية تقريبا وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T10:36+0000

2022-01-09T10:36+0000

2022-01-09T10:36+0000

راديو

صدى الحياة

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الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل. الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.

استفحال ظاهرة الانتحار بشكل كبير في المجتمعات العربية يتطلب الوقوف على أسباب هذه الظاهرة وطرق منعها.حول هذا الموضوع، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لبرنامج "صدى الحياة":وأضاف:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

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