البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات

عقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته في الدورة البرلمانية الخامسة بحضور 325 نائبا.وبدأت الجلسة بكلمة للأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله، رحب فيها بالنواب الجدد، قبل أن يتلو أسماء النواب الفائزين بالدورة النيابية الخامسة.وترأس جلسة اليوم النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، حيث طلب من النواب الوقوف لأداء اليمين الدستورية، وفقا لـ "رويترز".وحضر جلسة اليوم 325 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد حدد يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد. ووفق الدستور العراقي، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد حدد يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد. ووفق الدستور العراقي، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.