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https://arabic.sputniknews.com/20220109/البرلمان-العراقي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-له-وتأجيل-الجلسة-لمزيد-من-المشاورات-1055139034.html
البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
فشل البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بأولى جلساته في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:20+0000
2022-01-09T15:20+0000
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عقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته في الدورة البرلمانية الخامسة بحضور 325 نائبا.وبدأت الجلسة بكلمة للأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله، رحب فيها بالنواب الجدد، قبل أن يتلو أسماء النواب الفائزين بالدورة النيابية الخامسة.وترأس جلسة اليوم النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، حيث طلب من النواب الوقوف لأداء اليمين الدستورية، وفقا لـ "رويترز".وحضر جلسة اليوم 325 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد حدد يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد. ووفق الدستور العراقي، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/-البرلمان-العراقي-المنتخب-حديثا-يبدأ-أولى-جلساته-1055133189.html
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العالم العربي, العراق

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات

15:20 GMT 09.01.2022
© REUTERSالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
فشل البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بأولى جلساته في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات.
عقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته في الدورة البرلمانية الخامسة بحضور 325 نائبا.
وبدأت الجلسة بكلمة للأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله، رحب فيها بالنواب الجدد، قبل أن يتلو أسماء النواب الفائزين بالدورة النيابية الخامسة.
وترأس جلسة اليوم النائب محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، حيث طلب من النواب الوقوف لأداء اليمين الدستورية، وفقا لـ "رويترز".
وحضر جلسة اليوم 325 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
البرلمان العراقي المنتخب حديثا يبدأ أولى جلساته
13:23 GMT
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد حدد يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد. ووفق الدستور العراقي، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
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