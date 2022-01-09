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https://arabic.sputniknews.com/20220109/البنك-الدولي-يحول-335-مليون-دولار-إلى-الأردن-1055120531.html
البنك الدولي يحول 335 مليون دولار إلى الأردن
البنك الدولي يحول 335 مليون دولار إلى الأردن
تلقى الأردن مبلغ 335 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن حقوق سحب أتاحها الأخير بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T08:48+0000
2022-01-09T08:48+0000
2022-01-09T08:48+0000
العالم العربي
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ويصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن من بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، والتي تعادل ما يقرب من 1.230 مليون دولار أمريكي، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.كما يتضمن المبلغ إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، والتي توازي 407 دولار في شهر مايو/ أيار 2020.وقبل أسبوع، قدم البنك الدولي، 108 ملايين دولار، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن.وبتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20210924/البنك-الدولي-يشيد-بجهود-الأردن-في-استضافة-3-ملايين-لاجئ-1050237435.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
البنك الدولي يحول 335 مليون دولار إلى الأردن
تلقى الأردن مبلغ 335 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن حقوق سحب أتاحها الأخير بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.
ويصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن من بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، والتي تعادل ما يقرب من 1.230 مليون دولار أمريكي، بحسب
قناة "المملكة"
الأردنية.
كما يتضمن المبلغ إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، والتي توازي 407 دولار في شهر مايو/ أيار 2020.
24 سبتمبر 2021, 06:42 GMT
وقبل أسبوع، قدم البنك الدولي،
108 ملايين دولار
، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وبتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.