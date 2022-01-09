التحالف العربي ينفذ عمليات جوية في محافظتي شبوة ومأرب
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" وتدمير عتاد لها في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
ووفقا لموقع قناة العربية، أشار التحالف إلى تنفيذ 39 عملية استهداف ضد "الحوثيين" في شبوة خلال آخر 24 ساعة، جنوب شرقي اليمن، حيث تم تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 290 عنصرا من جماعة "أنصار الله".
وأضاف التحالف أنه تم "تنفيذ 15 عملية استهدفت الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومواقع اتصالات ومقتل 65 عنصرا من الجماعات الحوثية".
ألوية العمالقة تعلن تحرير مديرية عين من الحوثيين آخر مديريات شبوة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2022
وكانت ألوية العمالقة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن تحرير مديرية عين من "أنصار الله" آخر مديريات شبوة، حيث بدأت الألوية وبدعم قوات الشرعية وطيران التحالف العربي في اليمن، بشن هجوم من 3 محاور في مديرية عين شبوة.
التحالف: نفذنا 15 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2022
وكان الجيش اليمني وأولوية العمالقة قد أحرزت تقدما كبيرا في محافظة شبوة اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية، علاوة على تحرير مديرية بيحان.
جاء ذلك بعد أن بدأت المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة عبر استهداف مديرية عين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت لمجموعة "أنصار الله"، والتي لم تتجاوز الـ 6 ساعات للانسحاب من المنطقة، حيث أعلنت ألوية العمالقة اليوم الأحد انتهاء تلك المهلة.
التحالف: استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومواقع اتصالات ومقتل 65 عنصرا من الحوثيين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 9, 2022
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في معاركها ضد جماعة "أنصار الله" لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.