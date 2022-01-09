https://arabic.sputniknews.com/20220109/التحالف-العربي-ينفذ-عمليات-جوية-في-محافظتي-شبوة-ومأرب--1055135790.html

التحالف العربي ينفذ عمليات جوية في محافظتي شبوة ومأرب

التحالف العربي ينفذ عمليات جوية في محافظتي شبوة ومأرب

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، عن مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" وتدمير عتاد لها في... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T14:19+0000

2022-01-09T14:19+0000

2022-01-09T14:19+0000

العالم العربي

اليمن

شبوة

مأرب

التحالف العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11a6a7b658ae7bb375452576cdc0ee03.jpg

ووفقا لموقع قناة العربية، أشار التحالف إلى تنفيذ 39 عملية استهداف ضد "الحوثيين" في شبوة خلال آخر 24 ساعة، جنوب شرقي اليمن، حيث تم تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 290 عنصرا من جماعة "أنصار الله".وأضاف التحالف أنه تم "تنفيذ 15 عملية استهدفت الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومواقع اتصالات ومقتل 65 عنصرا من الجماعات الحوثية".وكانت ألوية العمالقة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن تحرير مديرية عين من "أنصار الله" آخر مديريات شبوة، حيث بدأت الألوية وبدعم قوات الشرعية وطيران التحالف العربي في اليمن، بشن هجوم من 3 محاور في مديرية عين شبوة.وكان الجيش اليمني وأولوية العمالقة قد أحرزت تقدما كبيرا في محافظة شبوة اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية، علاوة على تحرير مديرية بيحان.جاء ذلك بعد أن بدأت المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة عبر استهداف مديرية عين، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت لمجموعة "أنصار الله"، والتي لم تتجاوز الـ 6 ساعات للانسحاب من المنطقة، حيث أعلنت ألوية العمالقة اليوم الأحد انتهاء تلك المهلة.ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في معاركها ضد جماعة "أنصار الله" لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.

اليمن

شبوة

مأرب

التحالف العربي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اليمن, شبوة, مأرب, التحالف العربي