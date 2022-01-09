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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحلبوسي-رئيسا-للبرلمان-العراقي-للمرة-الثانية-1055145301.html
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
حسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي، لصالحه اليوم الأحد، بعد منافشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:03+0000
2022-01-09T17:03+0000
2022-01-09T17:08+0000
العراق
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وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".كما بدأت في نفس الجلسة، عملية بدء الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية 17:03 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 17:08 GMT 09.01.2022)
حسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي، لصالحه اليوم الأحد، بعد منافشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.
وحصل
الحلبوسي
على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
كما بدأت في نفس الجلسة، عملية بدء الترشيح لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسب
موقع السومرية نيوز العراقي
.
وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.