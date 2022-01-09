https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحوثي-يعلق-على-اجتزاء-التحالف-العربي-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-1055154231.html

الحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"

الحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على ما قال إن التحالف العربي، "قام باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T21:43+0000

2022-01-09T21:43+0000

2022-01-09T21:43+0000

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وقال الحوثي، في تغريدة له، عبر حسابه على تويتر: "قلنا لكم من قبل، العدوان من يخترق ويفبرك، كما كذب الأمريكان في العراق وفبركوا، يجدد ذلك في اليمن باستمرار من يتولاهم".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت في وقت سابق، التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.وقال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لـ "أنصار الله"، إن ما تم تقديمه "للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي للتحالف هو مشهد من فيلم تم اجتزاؤه"، معتبرا أن التحالف "يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".في سياق متصل، عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.وأضاف المالكي: "هذا موجود في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة".إلا أن وزارة الخارجية في صنعاء، سارعت إلى نفي صحة ما جاء في فيديو التحالف ووصفته بأنه "إفلاس وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرض ركيك".وقالت إن "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً"، بحسب "الميادين".

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