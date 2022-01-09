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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الداخلية-الكازاخستانية-تعتقل-مئات-المسلحين-على-الحدود-خلال-محاولتهم-مغادرة-البلاد-1055122637.html
الداخلية الكازاخستانية تعتقل مئات المسلحين على الحدود خلال محاولتهم مغادرة البلاد
الداخلية الكازاخستانية تعتقل مئات المسلحين على الحدود خلال محاولتهم مغادرة البلاد
أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، صباح اليوم الأحد، أنها اعتقلت نحو 300 شخص على الحدود، وذلك خلال محاولتهم مغادرة البلاد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:37+0000
2022-01-09T09:37+0000
كازاخستان
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وجاءت تصريحات الوزارة على لسان وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، الذي قال أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص، حيث ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وممتلكات مسروقة من هواتف محمولة ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.وأضاف أورغومباييف قائلا إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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كازاخستان

الداخلية الكازاخستانية تعتقل مئات المسلحين على الحدود خلال محاولتهم مغادرة البلاد

09:37 GMT 09.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، صباح اليوم الأحد، أنها اعتقلت نحو 300 شخص على الحدود، وذلك خلال محاولتهم مغادرة البلاد.
وجاءت تصريحات الوزارة على لسان وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، الذي قال أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص، حيث ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وممتلكات مسروقة من هواتف محمولة ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.
وأضاف أورغومباييف قائلا إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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