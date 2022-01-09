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الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T05:13+0000
2022-01-09T05:13+0000
روسيا
كازاخستان
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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روسيا, كازاخستان

الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات

05:13 GMT 09.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".

وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".
وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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