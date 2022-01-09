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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الدفاع-السعودية-تعلن-انطلاق-تمرين-الشط-الآمن---5-1055135930.html
الدفاع السعودية تعلن انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5"
الدفاع السعودية تعلن انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5"
أعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5" التي تشارك فيها وحدات بحرية من القوات الملكية السعودية والأردنية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:26+0000
2022-01-09T14:26+0000
رصد عسكري
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول قائد القوات المشاركة في تمرين "الشط الآمن - 5" اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، إنه يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة.وتابع: "كما يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين السعودية والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال القتال".وقال الشهري إنه تم التخطيط والاستعداد للتمرين بدرجة عالية من الاحترافية.أما العقيد في البحرية الركن خالد بن محمد البلوي، مدير التمرين، فأكد أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين السعودي والأردني.
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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم

الدفاع السعودية تعلن انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5"

14:26 GMT 09.01.2022
مناورات للقوات البحرية السعودية
مناورات للقوات البحرية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5" التي تشارك فيها وحدات بحرية من القوات الملكية السعودية والأردنية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول قائد القوات المشاركة في تمرين "الشط الآمن - 5" اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، إنه يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة.
وتابع: "كما يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين السعودية والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال القتال".
وقال الشهري إنه تم التخطيط والاستعداد للتمرين بدرجة عالية من الاحترافية.
أما العقيد في البحرية الركن خالد بن محمد البلوي، مدير التمرين، فأكد أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين السعودي والأردني.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
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