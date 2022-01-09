الدفاع السعودية تعلن انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول قائد القوات المشاركة في تمرين "الشط الآمن - 5" اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، إنه يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة.وتابع: "كما يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين السعودية والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال القتال".وقال الشهري إنه تم التخطيط والاستعداد للتمرين بدرجة عالية من الاحترافية.أما العقيد في البحرية الركن خالد بن محمد البلوي، مدير التمرين، فأكد أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين السعودي والأردني.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية انطلاق تمرين "الشط الآمن - 5" التي تشارك فيها وحدات بحرية من القوات الملكية السعودية والأردنية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول قائد القوات المشاركة في تمرين "الشط الآمن - 5" اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، إنه يهدف إلى رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة.
وتابع: "كما يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين السعودية والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال القتال".
وقال الشهري إنه تم التخطيط والاستعداد للتمرين بدرجة عالية من الاحترافية.
أما العقيد في البحرية الركن خالد بن محمد البلوي، مدير التمرين، فأكد أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين السعودي والأردني.