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الرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض
الرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حرص الدولة على تنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين في قطاع الصحة، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل كل الجهود... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:09+0000
2022-01-09T15:09+0000
عبد المجيد تبون
فيروس كورونا
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. ووجه الرئيس تبون، في كلمة خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية "أسمى عبارات التقدير للعاملين في قطاع الصحة على جهودهم المضنية"، معزيّاً أفراد القطاع في زملائهم من ضحايا فيروس كورونا المستجد.ودعا الرئيس تبون "الجميع إلى التجنيد في عملية التلقيح ضد الوباء، لأنها المنفذ الوحيد للخلاص منه".وبخصوص أداء المنظومة الصحية، قال الرئيس تبون: "أقولها برأس مرفوع، المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في افريقيا، في مجانية العلاج، وتمدد الشبكة الصحية إلى أبعد نقطة في البلاد، حيث تم القضاء على الأمراض القديمة التقليدية، كان بفضل الأطباء الجزائريين".وتابع: "أطباء الجزائر من أحسن الأطباء في العالم، ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها، وأعلن أمامكم التزامي بالإصلاح الجذري بدءًا من هذا العام".وعن إصلاح المنظومة الصحية، أكد الرئيس الجزائري أن "الإصلاح يكون مرحليا، حسب القدرات المالية للدولة، بإشراك كلّي لأهل القطاع، كما يجب وقف تبذير الأدوية".وأضاف: "لسنا الأفضل طبيا في العالم، ولكننا لسنا آخر منظومة صحية، كما يحاول البعض الترويج لذلك".وتعرف الجزائر حاليا، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول متحور أوميكرون من الفيروس، وانتشاره التدريجي، وسط دعوات متكررة من طرف السلطات من أجل التمسك بالتدابير الوقائية.
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عبد المجيد تبون, فيروس كورونا, الجزائر

الرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض

15:09 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حرص الدولة على تنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين في قطاع الصحة، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لصالح المواطن.
الجزائر- سبوتنيك. ووجه الرئيس تبون، في كلمة خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية "أسمى عبارات التقدير للعاملين في قطاع الصحة على جهودهم المضنية"، معزيّاً أفراد القطاع في زملائهم من ضحايا فيروس كورونا المستجد.
ودعا الرئيس تبون "الجميع إلى التجنيد في عملية التلقيح ضد الوباء، لأنها المنفذ الوحيد للخلاص منه".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ توصيات الملتقى خاصة، ما يتعلق بالجانب المادي لعمال قطاع الصحة، وذلك قبل نهاية 2022"، مؤكدا في ذات الصدد أن الأوان قد حان "لتنفيذ كل المطالب الشرعية لعمال الصحة، الذي أدى ما عليه رغم الانتقادات التي واجهها".

وبخصوص أداء المنظومة الصحية، قال الرئيس تبون: "أقولها برأس مرفوع، المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في افريقيا، في مجانية العلاج، وتمدد الشبكة الصحية إلى أبعد نقطة في البلاد، حيث تم القضاء على الأمراض القديمة التقليدية، كان بفضل الأطباء الجزائريين".
وتابع: "أطباء الجزائر من أحسن الأطباء في العالم، ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها، وأعلن أمامكم التزامي بالإصلاح الجذري بدءًا من هذا العام".
وعن إصلاح المنظومة الصحية، أكد الرئيس الجزائري أن "الإصلاح يكون مرحليا، حسب القدرات المالية للدولة، بإشراك كلّي لأهل القطاع، كما يجب وقف تبذير الأدوية".
وأضاف: "لسنا الأفضل طبيا في العالم، ولكننا لسنا آخر منظومة صحية، كما يحاول البعض الترويج لذلك".
وتعرف الجزائر حاليا، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول متحور أوميكرون من الفيروس، وانتشاره التدريجي، وسط دعوات متكررة من طرف السلطات من أجل التمسك بالتدابير الوقائية.
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