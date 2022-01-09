https://arabic.sputniknews.com/20220109/الرئيس-الجزائري-لسنا-الأفضل-طبيا-في-العالم-لكننا-لسنا-آخر-منظومة-صحية-كما-يروج-البعض-1055138608.html

الرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض

الرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حرص الدولة على تنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين في قطاع الصحة، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل كل الجهود... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T15:09+0000

2022-01-09T15:09+0000

2022-01-09T15:09+0000

عبد المجيد تبون

فيروس كورونا

الجزائر

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الجزائر- سبوتنيك. ووجه الرئيس تبون، في كلمة خلال مراسم اختتام الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية "أسمى عبارات التقدير للعاملين في قطاع الصحة على جهودهم المضنية"، معزيّاً أفراد القطاع في زملائهم من ضحايا فيروس كورونا المستجد.ودعا الرئيس تبون "الجميع إلى التجنيد في عملية التلقيح ضد الوباء، لأنها المنفذ الوحيد للخلاص منه".وبخصوص أداء المنظومة الصحية، قال الرئيس تبون: "أقولها برأس مرفوع، المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في افريقيا، في مجانية العلاج، وتمدد الشبكة الصحية إلى أبعد نقطة في البلاد، حيث تم القضاء على الأمراض القديمة التقليدية، كان بفضل الأطباء الجزائريين".وتابع: "أطباء الجزائر من أحسن الأطباء في العالم، ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها، وأعلن أمامكم التزامي بالإصلاح الجذري بدءًا من هذا العام".وعن إصلاح المنظومة الصحية، أكد الرئيس الجزائري أن "الإصلاح يكون مرحليا، حسب القدرات المالية للدولة، بإشراك كلّي لأهل القطاع، كما يجب وقف تبذير الأدوية".وأضاف: "لسنا الأفضل طبيا في العالم، ولكننا لسنا آخر منظومة صحية، كما يحاول البعض الترويج لذلك".وتعرف الجزائر حاليا، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد دخول متحور أوميكرون من الفيروس، وانتشاره التدريجي، وسط دعوات متكررة من طرف السلطات من أجل التمسك بالتدابير الوقائية.

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عبد المجيد تبون, فيروس كورونا, الجزائر