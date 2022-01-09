https://arabic.sputniknews.com/20220109/السجن-عامين-لمعارض-جزائري-بتهمة-المساس-بالوحدة-الوطنية-وإهانة-الرئيس-1055127702.html

السجن عامين لمعارض جزائري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وإهانة الرئيس

السجن عامين لمعارض جزائري بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وإهانة الرئيس

أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، المعارض اليساري فتحي غراس، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والإخلال بالنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية، وعاقبته بالسجن لمدة... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T11:22+0000

2022-01-09T11:22+0000

2022-01-09T11:22+0000

العالم العربي

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقضت محكمة باب الوادي في الجزائر العاصمة بسجن المنسق العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، بالسجن النافذ لمدة عامين، وتغريمه مئتي ألف دينار جزائري (حوالي 1500 دولار)، بعد أن طلبت النيابة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.واتهم فتحي غراس بتهم عديدة؛ منها عرض منشورات على الجمهور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام والإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة رئيس الجمهورية.وأكد دفاع غراس، على هامش جلسة النطق بالحكم، رفضه لمنطوق الحكم وعزمه على استئنافه، "بهدف عقد جلسة أخرى على مستوى مجلس قضاء الجزائر".ويتواجد فتحي غراس، في الحبس المؤقت منذ أول يوليو/تموز، بعد اعتقاله من منزله بأحد ضواحي العاصمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/فيديو-مؤثر-من-بلماضي-للشعب-الجزائري-قبل-أمم-أفريقيا-لا-بد-أن-نتذوق-الخسارة-1055063831.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الجزائر