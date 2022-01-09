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السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن عودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى المدارس
السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن عودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى المدارس
أعلنت وزارات الصحة والتعليم في السعودية، اليوم الأحد، عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير/... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:29+0000
2022-01-09T14:29+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت وزارتا التعليم والصحة، في بيان لهما، على "ضرورة تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية" وجاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة"، وأشارتا إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.وشددت الوزارتان على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا، وأشارتا إلى جهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.وكانت وزارة التعليم السعودية قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استثناء تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرار الحضور إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية.وناشدت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن متحور "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات الفيروسية المثيرة للقلق، موضحة أن مخاطر المتحور الجديد المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى في آن واحد.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمالي أفريقيا.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن عودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال إلى المدارس

14:29 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Afolabi Sotundeمدرسة في مدينة دابتشي في ولاية يوبي نيجيريا
مدرسة في مدينة دابتشي في ولاية يوبي نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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أعلنت وزارات الصحة والتعليم في السعودية، اليوم الأحد، عن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير/ كانون الثاني 2022.
وأكدت وزارتا التعليم والصحة، في بيان لهما، على "ضرورة تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية" وجاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة"، وأشارتا إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.
وشددت الوزارتان على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا، وأشارتا إلى جهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.
وكانت وزارة التعليم السعودية قررت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استثناء تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرار الحضور إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية.
وناشدت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".
وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن متحور "أوميكرون" يندرج تحت المتحورات الفيروسية المثيرة للقلق، موضحة أن مخاطر المتحور الجديد المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى في آن واحد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمالي أفريقيا.
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