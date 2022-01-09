تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/السعودية-تحذر-المواطنين-والمقيمين-من-مخالفة-عقوبتها-قد-تصل-إلى-10-آلاف-ريال-1055149858.html
السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها قد تصل إلى 10 آلاف ريال
السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها قد تصل إلى 10 آلاف ريال
حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها، مشيرة إلى أنه يعرّض الحياة للخطر. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T19:18+0000
2022-01-09T19:18+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ad8707307ec19702f559c6542d239609.jpg
وقالت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، إن ‏"عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية"، مؤكدة أن ذلك يشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية، خاصة السعودية، مؤخرا، مقاطع فيديو لقائدي مركبتين يقومان بالتفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة بالمملكة.ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أشار فيها إلى أنه تمكن من ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية بجدة.وأكد المرور السعودي وصول إشارة تفيد بانتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قائدي مركبتين يقومان بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية بهدف تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور في المملكة.وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_645c930d8aa31dd3e9c6daccfca18723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها قد تصل إلى 10 آلاف ريال

19:18 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها، مشيرة إلى أنه يعرّض الحياة للخطر.
وقالت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، إن ‏"عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية"، مؤكدة أن ذلك يشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية، خاصة السعودية، مؤخرا، مقاطع فيديو لقائدي مركبتين يقومان بالتفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة بالمملكة.
ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أشار فيها إلى أنه تمكن من ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية بجدة.
وأكد المرور السعودي وصول إشارة تفيد بانتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قائدي مركبتين يقومان بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية بهدف تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور في المملكة.
وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر "سبوتنيك"
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:06 GMTتداول آخر فيديو للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته
19:57 GMT"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة
19:54 GMTمجلة: بكين سخرت من أمريكا بتصنيع أول "نفق هوائي" فرط صوتي في العالم... صور وفيديو
19:46 GMTجبهة تيغراي الإثيوبية تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها
19:43 GMT"أنصار الله" تتهم التحالف باجتزاء مشهد من فيلم على أنه "صواريخ باليستية" في الحديدة... فيديو
19:41 GMTقوى عراقية ترفض الاعتراف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد
19:35 GMTمصر... مصدر يوضح سبب خروج عربات قطار مطروح عن مسارها
19:18 GMTالسعودية تحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها قد تصل إلى 10 آلاف ريال
19:03 GMTتوقعات أممية بانتعاش اقتصادي في المنطقة العربية خلال 2022 و2023
18:51 GMTمظاهرات في براغ اعتراضا على تطعيم كورونا الإجباري
18:48 GMTالسعودية تحدد 4 شروط جديدة لسفر مواطنيها إلى الكويت
18:37 GMTمشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%
18:33 GMTالمستشار الصحي للسيسي: أوميكرون يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا
18:30 GMTأكبر لسان في العالم بحجم سيارة مع "سجن" يوقع به 6 ملايين ضحية يوميا... فيديو
18:22 GMTوكالات إغاثة تعلق أعمالها في إقليم تيغراي بعد "هجوم جوي مميت"
18:20 GMTبراءة اختراع لـ"سوني" تضيف ميزة لألعاب الواقع الافتراضي
18:16 GMTوفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
18:11 GMTوزير الخارجية الإيراني: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد
18:09 GMTريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف
17:57 GMT"بي إم دبليو" تتفوق على "مرسيدس" كأفضل شركة للسيارات الفاخرة في أمريكا