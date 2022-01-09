السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها قد تصل إلى 10 آلاف ريال

وقالت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، إن "عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية"، مؤكدة أن ذلك يشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية، خاصة السعودية، مؤخرا، مقاطع فيديو لقائدي مركبتين يقومان بالتفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة بالمملكة.ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أشار فيها إلى أنه تمكن من ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية بجدة.وأكد المرور السعودي وصول إشارة تفيد بانتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قائدي مركبتين يقومان بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية بهدف تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور في المملكة.وتعد رياضة "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في السعودية، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر "سبوتنيك"
حذرت الإدارة العامة للمرور في السعودية، من عبور الأودية والشعب في أثناء جريانها، مشيرة إلى أنه يعرّض الحياة للخطر.
وقالت الإدارة، عبر حسابها على "تويتر"، إن "عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية"، مؤكدة أن ذلك يشكّل مخالفة مرورية تستدعي الغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال.
عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية.