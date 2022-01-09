https://arabic.sputniknews.com/20220109/السودان-يغلق-عددا-من-الجسور-بالخرطوم-قبيل-مظاهرات-اليوم-1055118820.html

السودان يغلق عددا من الجسور بالخرطوم قبيل مظاهرات اليوم

السودان يغلق عددا من الجسور بالخرطوم قبيل مظاهرات اليوم

أغلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، عددا من الطرق والجسور بالعاصمة، الخرطوم، تزامنا مع دعوات للتظاهر، اليوم. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T07:30+0000

2022-01-09T07:30+0000

2022-01-09T07:30+0000

العالم العربي

الأمم المتحدة

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وذكرت وكالة السودان للأنباء، صباح اليوم الأحد، أن ولاية الخرطوم قد أصدرت قرارا بإغلاق عدد من الجسور والطرق، تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم.وأكدت السلطات إنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر، مع الإبقاء على جسور القوات المسلحة والإنقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.ويشار إلى أن تجمع المهنيين وبعض الكيانات السودانية قد دعت إلى مواكب احتجاجية، اليوم، تتجه للقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، من أجل المطالبة بالحكم المدني الكامل.ويذكر أن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، قد أعلن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد، مشيرا إلى أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.فيما أعلن حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخرطوم-وواشنطن-تؤكدان-أهمية-استكمال-الانتقال-الديمقراطي-في-السودان-وصولا-إلى-الانتخابات-1054962706.html

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