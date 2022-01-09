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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الشرطة-الأمريكية-تزعم-عثورها-على-ضحية-خامسة-لسفاح-عربة-التسوق-1055128272.html
الشرطة الأمريكية تزعم عثورها على ضحية خامسة لسفاح "عربة التسوق"‏
الشرطة الأمريكية تزعم عثورها على ضحية خامسة لسفاح "عربة التسوق"‏
تزعم أجهزة الشرطة التابعة لولاية فيرجينيا الأمريكية أنها حددت هوية الضحية الخامسة لـ "سفاح عربة ‏التسوق"، بعد أن تلقت معلومات في وقت سابق من الأسبوع الحالي.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T11:47+0000
2022-01-09T11:47+0000
مجتمع
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وأُلقي القبض على أنتوني روبنسون (35 عاما) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووجهت إليه تهمتان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وقالت الشرطة إنها تعتقد إنه استخدم عربات التسوق لنقل رفات ضحاياه، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وقال الرائد، إد أوكارول، بإدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس، في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي، أن "الأدلة الرقمية وضعت روبنسون على صلة بالضحية الخامسة المشتبه بها، والتي عُثر على جثتها في عربة تسوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت قريب من اختفائها".وأضاف أوكارول: "عمل المحققون لدينا للكشف عن أدلة رقمية إضافية لاكتشاف أماكن تواجد أنتوني روبنسون كل يوم على مدار العام الماضي وما بعده، نحن نعرف الكثير، لكننا بحاجة إلى مساعدتكم بشأن عاداته للمساعدة في الكشف عن المزيد من الضحايا أو الناجين، وبناء قضية قوية ودقيقة ومفصلة ضده".من ناحيته، قال رئيس قسم شرطة مقاطعة فيرفاكس، كيفن ديفيس في المؤتمر الصحفي، إن "هويات الضحيتين الثالثة والرابعة لـ"سفاح عربة التسوق" تأكدت من خلال تحليل الحمض النووي، وهم شايان براون، البالغة من العمر 29 عاما، من العاصمة واشنطن، وستيفاني هاريسون (48 عاما)، من ردينغ بولاية كاليفورنيا".وشوهدت براون مع روبنسون قبل وفاتها، وكان آخر موقع معروف لها هو فندق "مون إن" على طريق ريتشموند السريع، بحسب بيان رسمي.وأشار ديفيس خلال المؤتمر الصحفي إلى أن روبنسون مكث في الفندق في 6 مناسبات على الأقل واستخدم تطبيقات المواعدة لجذب ضحاياه.والتمس قسم شرطة مقاطعة فيرفاكس المساعدة من وحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الميداني في واشنطن، بالإضافة إلى السلطات في ولاية نيويورك، مسقط رأس روبنسون، كما يساعد في التحقيق قسم الشرطة في هاريسونبرج بولاية فيرجينيا، حيث تم العثور على أول وثاني ضحايا "سفاح عربة التسوق".وتم اتهام أنتوني روبنسون بقتل الضحيتين الأول والثاني، وهما ألين إليزابيث ريدمون البالغة من العمر 54 عاما، وتونيتا لوريس سميث (39 عاما)، وفقا لإدارة شرطة هاريسونبرغ.وأنتوني روبنسون محتجز حاليا في سجن في مقاطعة روكنغهام، ويظل المشتبه به الرئيسي في التحقيق في جرائم القتل.
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مجتمع, منوعات

الشرطة الأمريكية تزعم عثورها على ضحية خامسة لسفاح "عربة التسوق"‏

11:47 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL LOCCISANOعربة تسوق
عربة تسوق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
عربة تسوق
© AFP 2021 / MICHAEL LOCCISANO
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تزعم أجهزة الشرطة التابعة لولاية فيرجينيا الأمريكية أنها حددت هوية الضحية الخامسة لـ "سفاح عربة ‏التسوق"، بعد أن تلقت معلومات في وقت سابق من الأسبوع الحالي.‏
وأُلقي القبض على أنتوني روبنسون (35 عاما) في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووجهت إليه تهمتان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وقالت الشرطة إنها تعتقد إنه استخدم عربات التسوق لنقل رفات ضحاياه، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وقال الرائد، إد أوكارول، بإدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس، في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي، أن "الأدلة الرقمية وضعت روبنسون على صلة بالضحية الخامسة المشتبه بها، والتي عُثر على جثتها في عربة تسوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت قريب من اختفائها".
وأضاف أوكارول: "عمل المحققون لدينا للكشف عن أدلة رقمية إضافية لاكتشاف أماكن تواجد أنتوني روبنسون كل يوم على مدار العام الماضي وما بعده، نحن نعرف الكثير، لكننا بحاجة إلى مساعدتكم بشأن عاداته للمساعدة في الكشف عن المزيد من الضحايا أو الناجين، وبناء قضية قوية ودقيقة ومفصلة ضده".
من ناحيته، قال رئيس قسم شرطة مقاطعة فيرفاكس، كيفن ديفيس في المؤتمر الصحفي، إن "هويات الضحيتين الثالثة والرابعة لـ"سفاح عربة التسوق" تأكدت من خلال تحليل الحمض النووي، وهم شايان براون، البالغة من العمر 29 عاما، من العاصمة واشنطن، وستيفاني هاريسون (48 عاما)، من ردينغ بولاية كاليفورنيا".
وشوهدت براون مع روبنسون قبل وفاتها، وكان آخر موقع معروف لها هو فندق "مون إن" على طريق ريتشموند السريع، بحسب بيان رسمي.
وأشار ديفيس خلال المؤتمر الصحفي إلى أن روبنسون مكث في الفندق في 6 مناسبات على الأقل واستخدم تطبيقات المواعدة لجذب ضحاياه.
والتمس قسم شرطة مقاطعة فيرفاكس المساعدة من وحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الميداني في واشنطن، بالإضافة إلى السلطات في ولاية نيويورك، مسقط رأس روبنسون، كما يساعد في التحقيق قسم الشرطة في هاريسونبرج بولاية فيرجينيا، حيث تم العثور على أول وثاني ضحايا "سفاح عربة التسوق".
وتم اتهام أنتوني روبنسون بقتل الضحيتين الأول والثاني، وهما ألين إليزابيث ريدمون البالغة من العمر 54 عاما، وتونيتا لوريس سميث (39 عاما)، وفقا لإدارة شرطة هاريسونبرغ.
وأنتوني روبنسون محتجز حاليا في سجن في مقاطعة روكنغهام، ويظل المشتبه به الرئيسي في التحقيق في جرائم القتل.
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