تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الصحة-الكويتية-سجلنا-أمس-أعلى-نسبة-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-بدء-الجائحة-1055123504.html
الصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة
الصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة
كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل البلاد أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس السبت. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:54+0000
2022-01-09T09:54+0000
الكويت
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/97/1044809780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1954ab4a4235f25535417cf47e445b2c.jpg
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن أمس السبت شهد تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ولفتت إلى أن هذه الزيادة رفعت العدد الإجمالي للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 430920.وتعليقا على هذه الزيادة أكد عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها أعلى حالات إصابة بالفيروس تسجلها الكويت منذ بدء الجائحة، وفقا لـ"القبس الكويتية".وبخصوص حالات الشفاء أوضح تم تسجيل 313 حالة شفاء، وهو ما رفع أعداد المتعافين إلى 413309، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء بالقياس بمجموع الإصابات بلغت 96%.وفيما أكد السند تسجيل حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وهو ما رفع الوفيات إلى 2471 حالة، أوضح أن أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة.وتفصيلا أكد السند أن مجموع الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية داخل المستشفيات بلغ 15140، وداخل الأجنحة الخاصة بمرضى كورونا بلغ 87.وعن أعداد اختبارات كورونا في الفترة نفسها التي شهدت زيادة الإصابات أوضح المتحدث الرسي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها بلغت 30862، وهو ما يشير إلى أن نسبة الإصابة لهذا العدد من الاختبارات بلغت 9.1%.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الحكومة-الكويتية-تدعو-المواطنين-والمقيمين-لتلقي-الجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-لمواجهة-أوميكرون-1054585782.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/97/1044809780_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ebf1c8b75f47e1ea42c467e7bcb0a87d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, فيروس كورونا

الصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

09:54 GMT 09.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEالعزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس "كورونا"
العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
تابعنا عبر
كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل البلاد أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس السبت.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن أمس السبت شهد تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أن هذه الزيادة رفعت العدد الإجمالي للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 430920.
وتعليقا على هذه الزيادة أكد عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها أعلى حالات إصابة بالفيروس تسجلها الكويت منذ بدء الجائحة، وفقا لـ"القبس الكويتية".
وبخصوص حالات الشفاء أوضح تم تسجيل 313 حالة شفاء، وهو ما رفع أعداد المتعافين إلى 413309، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء بالقياس بمجموع الإصابات بلغت 96%.
رجل يرتدي قناع الوجه الواقي في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الحكومة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواجهة أوميكرون
26 ديسمبر 2021, 15:51 GMT
وفيما أكد السند تسجيل حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وهو ما رفع الوفيات إلى 2471 حالة، أوضح أن أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة.
وتفصيلا أكد السند أن مجموع الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية داخل المستشفيات بلغ 15140، وداخل الأجنحة الخاصة بمرضى كورونا بلغ 87.
وعن أعداد اختبارات كورونا في الفترة نفسها التي شهدت زيادة الإصابات أوضح المتحدث الرسي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها بلغت 30862، وهو ما يشير إلى أن نسبة الإصابة لهذا العدد من الاختبارات بلغت 9.1%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:58 GMTاستعادة رضيع أفغاني ضاع من أسرته في فوضى الإجلاء
09:54 GMTالصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة
09:49 GMTأطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور "أوميكرون"‏
09:45 GMTطريقة مبتكرة لاصطياد الأسماك تحت الجليد... فيديو
09:40 GMTضاحي خلفان يصف زعيم "أنصار الله" بـ"الجربوع" ويسخر بعلاقته بإيران بجملة غزلية
09:37 GMTالداخلية الكازاخستانية تعتقل مئات المسلحين على الحدود خلال محاولتهم مغادرة البلاد
09:31 GMT"المهنيين السودانيين" يرفض دعوة الأمم المتحدة للحوار.. "تسعى للتطبيع مع مجرمي المجلس العسكري"
09:26 GMTأرمينيا: من المقرر عقد مؤتمر بالفيديو لرؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
09:22 GMTالعراق يعلن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة
09:17 GMT"غزو الأرانب لموسكو" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
09:14 GMTدراسة: مرض السكري السبب الرئيسي لاعتلال الأعصاب
09:08 GMTعبد الرحمن أبو زهرة يصاب بكورونا... "لا أستطيع التقاط أنفاسي"
09:05 GMTالجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة
09:03 GMTولايات هندية تفرض قيودا جديدة بسبب تزايد إصابات كورونا
08:56 GMTدراسة جديدة توضح تأثير الشوكولاتة الداكنة غير المتوقع على القلب
08:53 GMTخامنئي: أمريكا ارتكبت خطأ باغتيال سليماني
08:48 GMTالبنك الدولي يحول 335 مليون دولار إلى الأردن
08:35 GMTمايك بومبيو يكشف كيف خسر 41 كيلوغراما في 6 أشهر
08:29 GMTعلماء يحذرون من خطر الأجسام المضادة بعد الإصابة بكورونا
08:26 GMTوزير الصناعة اللبناني يزور بغداد لافتتاح مؤتمر وإجراء محادثات مع الجانب العراقي