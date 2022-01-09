https://arabic.sputniknews.com/20220109/الصحة-الكويتية-سجلنا-أمس-أعلى-نسبة-إصابات-بفيروس-كورونا-منذ-بدء-الجائحة-1055123504.html

الصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

الصحة الكويتية: سجلنا أمس أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل البلاد أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس السبت. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T09:54+0000

2022-01-09T09:54+0000

2022-01-09T09:54+0000

الكويت

فيروس كورونا

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ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن أمس السبت شهد تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ولفتت إلى أن هذه الزيادة رفعت العدد الإجمالي للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 430920.وتعليقا على هذه الزيادة أكد عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها أعلى حالات إصابة بالفيروس تسجلها الكويت منذ بدء الجائحة، وفقا لـ"القبس الكويتية".وبخصوص حالات الشفاء أوضح تم تسجيل 313 حالة شفاء، وهو ما رفع أعداد المتعافين إلى 413309، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء بالقياس بمجموع الإصابات بلغت 96%.وفيما أكد السند تسجيل حالتي وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، وهو ما رفع الوفيات إلى 2471 حالة، أوضح أن أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة.وتفصيلا أكد السند أن مجموع الحالات التي لا تزال تتلقى الرعاية داخل المستشفيات بلغ 15140، وداخل الأجنحة الخاصة بمرضى كورونا بلغ 87.وعن أعداد اختبارات كورونا في الفترة نفسها التي شهدت زيادة الإصابات أوضح المتحدث الرسي باسم وزارة الصحة الكويتية أنها بلغت 30862، وهو ما يشير إلى أن نسبة الإصابة لهذا العدد من الاختبارات بلغت 9.1%.

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الكويت, فيروس كورونا