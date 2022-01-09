العاصمة الأوكرانية ترفع علم كازاخستان تضامنا مع شعب البلاد

كييف - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة "أوكرإينفورم" في قناتها على "تلغرام": "رُفِعَ علم كازاخستان فوق مركز مدينة كييف، وذلك تضامناً مع شعب هذا البلد ولجذب الاهتمام إلى الأحداث الجارية هناك"، كما تم نشر صور تظهر أن العلم رُفِعَ بواسطة طائرات مسيّرة.هذا وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
رفعت العاصمة الأوكرانية، كييف، علما كبيرا لدولة كازاخستان، اليوم الأحد، في مركز المدينة، تضامنا مع الشعب الكازاخستاني.
كييف - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به وكالة "أوكرإينفورم" في قناتها على "تلغرام": "رُفِعَ علم كازاخستان فوق مركز مدينة كييف، وذلك تضامناً مع شعب هذا البلد ولجذب الاهتمام إلى الأحداث الجارية هناك"، كما تم نشر صور تظهر أن العلم رُفِعَ بواسطة طائرات مسيّرة.
هذا وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.