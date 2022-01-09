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العراق.. تفاصيل أوامر القبض على مسؤولين في الديوانية ونينوى
العراق.. تفاصيل أوامر القبض على مسؤولين في الديوانية ونينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل أوامر إلقاء القبص الصادرة بحق مسؤولين في محافظتي الديوانية ونينوى. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T07:05+0000
2022-01-09T07:05+0000
أخبار العراق اليوم
قضايا فساد
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وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الأوامر صدرت على خلفية التحقيق في ارتكاب مخالفات ورشاوى وابتزاز، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمري قبض بحق مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس المحافظة؛ للتحقيق في مخالفات تتعلق بواردات موقع تسقيط السيارات التابع لوزارة الصناعة والمعادن في الديوانية، واستقطاع ربع قيمة المبالغ لمصلحة المحافظة دون سند قانوني.وفيما يتعلق بمحافظة نينوى، أوضح البيان أن المحكمة أصدرت أوامر باستقدام النائب الفني للمحافظ وقـائم مقام الـموصل ومسؤول كبير في مكافـحة إجرام المحـافظة على خلفية قضايا محل تحقيق.كما أصدرت المحكمة أمر قبض بحق النائب الفني لمحافظ نينوى للتحقيق في رفع اسم مواطن مستفيد من تخصيص قطع أرض، ووضع اسم آخر.المحكمة أصدرت كذلك أمر استقدام لقائم مقام قضاء الموصل؛ للتحقيق في شبهات تقاضيه رشوة قيمتها 240 ألف دولارٍ نظير التغاضي عن تجاوز الجمعيات التعاونية السكنية على أراض تعود ملكيـتها للدولة
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أخبار العراق اليوم, قضايا فساد

العراق.. تفاصيل أوامر القبض على مسؤولين في الديوانية ونينوى

07:05 GMT 09.01.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© worldakhbar.com
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل أوامر إلقاء القبص الصادرة بحق مسؤولين في محافظتي الديوانية ونينوى.
وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الأوامر صدرت على خلفية التحقيق في ارتكاب مخالفات ورشاوى وابتزاز، بحسب موقع "السومرية نيوز".
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أمس, 19:25 GMT
وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمري قبض بحق مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس المحافظة؛ للتحقيق في مخالفات تتعلق بواردات موقع تسقيط السيارات التابع لوزارة الصناعة والمعادن في الديوانية، واستقطاع ربع قيمة المبالغ لمصلحة المحافظة دون سند قانوني.
وفيما يتعلق بمحافظة نينوى، أوضح البيان أن المحكمة أصدرت أوامر باستقدام النائب الفني للمحافظ وقـائم مقام الـموصل ومسؤول كبير في مكافـحة إجرام المحـافظة على خلفية قضايا محل تحقيق.
كما أصدرت المحكمة أمر قبض بحق النائب الفني لمحافظ نينوى للتحقيق في رفع اسم مواطن مستفيد من تخصيص قطع أرض، ووضع اسم آخر.
المحكمة أصدرت كذلك أمر استقدام لقائم مقام قضاء الموصل؛ للتحقيق في شبهات تقاضيه رشوة قيمتها 240 ألف دولارٍ نظير التغاضي عن تجاوز الجمعيات التعاونية السكنية على أراض تعود ملكيـتها للدولة
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