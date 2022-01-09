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العراق يعلن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة
العراق يعلن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة
أعلنت السلطات العراقية، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي باستخدام 4 عبوات ناسفة في 3 محافظات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T09:22+0000
2022-01-09T09:22+0000
عبوات ناسفة
العراق
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال البيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي، وأرواح المواطنين باستخدام 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.وذكر البيان أن الأمر تم من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، موضحا أنه تم تفكيك العبوات ميدانيا من قبل خبير المتفجرات.يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الاستخبارات العسكرية عن ضبط براميل مدفونة تحت الأرض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/العراق-تفاصيل-أوامر-القبض-على-مسؤولين-في-الديوانية-ونينوى-1055118366.html
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عبوات ناسفة, العراق

العراق يعلن إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة

09:22 GMT 09.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت السلطات العراقية، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي باستخدام 4 عبوات ناسفة في 3 محافظات.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
العراق.. تفاصيل أوامر القبض على مسؤولين في الديوانية ونينوى
07:05 GMT
وقال البيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي، وأرواح المواطنين باستخدام 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.
وذكر البيان أن الأمر تم من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، موضحا أنه تم تفكيك العبوات ميدانيا من قبل خبير المتفجرات.
يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الاستخبارات العسكرية عن ضبط براميل مدفونة تحت الأرض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى.
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