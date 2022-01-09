المستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية

وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.وأضافت: "كما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى."وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.
4/1 عقدتُ مساء اليوم جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي. ناقشنا التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.. -> pic.twitter.com/AAV9iElfTF
وأضافت: "كما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى."
وتابعت: "كما استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".
وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".