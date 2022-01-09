تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/المستشارة-الأممية-لدى-ليبيا-يجب-احترام-إرادة-25-مليون-ليبي-استلموا-بطاقاتهم-الانتخابية-1055153021.html
المستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية
المستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية
قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:09+0000
2022-01-09T21:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:93:960:633_1920x0_80_0_0_40f087c567342602013d3a4cccee794d.jpg
وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.وأضافت: "كما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى."وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1a5390b5dd97e99b270e9925776e65d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

المستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية

21:09 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Mariem Mohamed
تابعنا عبر
قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز إنها عقدت جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأوضحت وليامز، بحسب ما كتبت في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن الجلسة ناقشت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.
وأضافت: "كما هو الحال دائمًا، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى."
وتابعت: "كما استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".
وأشارت إلى أنها شددت "على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:43 GMTالصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
21:38 GMTالنقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
21:36 GMT"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
21:29 GMTأحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
21:26 GMTالأهلي المصري يعلن إعارة لاعبه كهربا إلى هاتاي سبور التركي
21:23 GMTالأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا
21:18 GMTالأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تعلق أعمالها في منطقة بإقليم تيغراي
21:09 GMTالمستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية
21:03 GMTإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا
21:00 GMTمستشار السيسي للصحة: أتوقع تحورات أخرى لكورونا خلال الأيام المقبلة
20:58 GMTزهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
20:45 GMTالحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
20:44 GMTبطريرك القدس يتهم إسرائيليين بمحاولة طرد المسيحيين من المدينة
20:36 GMTأهداف مباراة يوفنتوس وروما "4-3" في الدوري الإيطالي... فيديو
20:18 GMTالصدر يعلق على اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه
20:16 GMTوفاة 19 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق شقة في نيويورك
20:12 GMTتشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين... فيديو
20:11 GMTمقتل مدنيين من القبائل العربية برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
20:06 GMTتداول آخر فيديو للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته
19:57 GMT"ربما تكون أقسى"... الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة