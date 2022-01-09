تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/اليمن-القوات-المشتركة-تعلن-سيطرتها-على-مواقع-في-محافظة-شبوة-النفطية-بعد-معارك-مع-أنصار-الله-1055137974.html
اليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
اليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة شبوة جنوبي اليمن إثر معارك مع جماعة "أنصار... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:25+0000
2022-01-09T15:26+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأفادت ألوية العمالقة المنضوية ضمن قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، بأن "ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على منطقة الساق وتواصل التقدم نحو مركز مديرية عَين غرب شبوة"، وفي سياق متصل، أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بتمكن قوات العمالقة من إسقاط طائرتين مُسيرتين مفخختين يعتقد أن جماعة "الحوثيين" أطلقتهما باتجاه وحدات عسكرية في مدينة العليا مركز مديرية بَيحان غرب شبوة.وذكر أن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين في مديرية عَين غرب شبوة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 290 مسلحاً من "الحوثيين" وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف نفذها ضد الجماعة في شبوة خلال 24 ساعة.وتأتي التطورات الميدانية غداة سيطرة قوات العمالقة على مواقع في منطقتي الساق ونجد مرقد على الأطراف الشمالية من مديرية عَين شمال غربي شبوة.ويمهد ذلك لقوات العمالقة التقدم إلى مديرية عَين آخر المديريات التي تتمركز فيها جماعة أنصار الله بمحافظة شبوة.ويوم الجمعة الماضي، أعلن محافظ محافظة شبوة، عوض العولقي، السيطرة على مدينة العليا مركز مديرية بَيحان، بعد معارك بين قوات العمالقة، وجماعة "الحوثيين".ومطلع الشهر الجاري، سيطرت قوات العمالقة على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد جماعة الحوثيين، أسمتها "اعصار الجنوب" بهدف استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، سيطرت جماعة الحوثيين على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان غرب وشمال غربي شبوة، إثر هجوم واسع على القوات الحكومية، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/أغسطس 2015.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844667_284:0:2367:1562_1920x0_80_0_0_7f1dcc6c80600e5ed04c84e4efb7909e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"

15:25 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 09.01.2022)
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة شبوة جنوبي اليمن إثر معارك مع جماعة "أنصار الله".
القاهرة – سبوتنيك. وأفادت ألوية العمالقة المنضوية ضمن قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، بأن "ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على منطقة الساق وتواصل التقدم نحو مركز مديرية عَين غرب شبوة"،
وفي سياق متصل، أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بتمكن قوات العمالقة من إسقاط طائرتين مُسيرتين مفخختين يعتقد أن جماعة "الحوثيين" أطلقتهما باتجاه وحدات عسكرية في مدينة العليا مركز مديرية بَيحان غرب شبوة.
وذكر أن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين في مديرية عَين غرب شبوة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 290 مسلحاً من "الحوثيين" وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف نفذها ضد الجماعة في شبوة خلال 24 ساعة.
وتأتي التطورات الميدانية غداة سيطرة قوات العمالقة على مواقع في منطقتي الساق ونجد مرقد على الأطراف الشمالية من مديرية عَين شمال غربي شبوة.
ويمهد ذلك لقوات العمالقة التقدم إلى مديرية عَين آخر المديريات التي تتمركز فيها جماعة أنصار الله بمحافظة شبوة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن محافظ محافظة شبوة، عوض العولقي، السيطرة على مدينة العليا مركز مديرية بَيحان، بعد معارك بين قوات العمالقة، وجماعة "الحوثيين".
ومطلع الشهر الجاري، سيطرت قوات العمالقة على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد جماعة الحوثيين، أسمتها "اعصار الجنوب" بهدف استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.
وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، سيطرت جماعة الحوثيين على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان غرب وشمال غربي شبوة، إثر هجوم واسع على القوات الحكومية، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/أغسطس 2015.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:37 GMT"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
15:35 GMTإعلام: لأول مرة.. صحيفة سعودية تعين حاخاما يهوديا
15:34 GMTبث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
15:27 GMTالحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
15:25 GMTالأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
15:25 GMTاليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
15:20 GMTالبرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
15:18 GMTمجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
15:14 GMTالعاصمة الأوكرانية ترفع علم كازاخستان تضامنا مع شعب البلاد
15:13 GMTأول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
15:11 GMTالسودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين
15:09 GMTالرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض
15:01 GMTإعلام: اتفاق في الصومال على الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في غضون 40 يوما بدءا من السبت المقبل
14:59 GMTهل يشهد العالم أزمة في سوق النفط خلال عام 2022؟
14:57 GMTبابا الفاتيكان يدعو للحوار في كازاخستان... "لإنهاء العنف"
14:54 GMTرئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل
14:52 GMTتقرير: جرائم العملات الرقمية تحطم الأرقام القياسية
14:49 GMTعلماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج
14:42 GMTسرطان يصيب النساء في الكويت أكثر من الرجال
14:40 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يحدد أماكن سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل