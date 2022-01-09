https://arabic.sputniknews.com/20220109/اليمن-مطار-عتق-الدولي-في-محافظة-شبوة-يستقبل-أول-رحلة-جوية-منذ-7-سنوات-1055115965.html

اليمن.. مطار عتق الدولي في محافظة شبوة يستقبل أول رحلة جوية منذ 7 سنوات

اليمن.. مطار عتق الدولي في محافظة شبوة يستقبل أول رحلة جوية منذ 7 سنوات

وصلت أول رحلة إلى مطار عتق الدولي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، يوم أمس السبت، بعد أكثر من 7 أعوام من توقف رحلاته الجوية مطلع 2015. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T01:19+0000

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "طائرة شحن تابعة للتحالف العربي، هبطت على مدرج المطار".وقال مدير عام مطار عتق الدولي، سالم حامد، حسب وكالة "سبأ"، إن "الطائرة الواصلة اليوم تحمل شحنة أدوية ومعدات طبية للمستشفى الميداني والجراحي، والذي يقيمه الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة عتق".من جانبه، اعتبر محافظ محافظة شبوة، عوض محمد العولقي أن "استقبال المطار للطائرة يؤكد جاهزيته لاستقبال كافة أنواع الطائرات عقب استكمال العمل في إعادة تأهيل منظومة خدماته الأرضية والملاحية".وأعرب المحافظ العولقي عن "تطلعه إلى دعم التحالف العربي بقيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتوجهات إعادة تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن".ويوم الاثنين الماضي، سقط صاروخان باليستيان يعتقد أن "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقتهما على مطار عتق، بعد تمركز قوات سعودية وأخرى من ألوية العمالقة اليمنية فيه.ويملك اليمن 9 مطارات دولية في صنعاء وعدن والمكلا وسيئون والغيضة وسقطرى وتعز والحديدة، إلا أن الحرب التي تمزق البلد منذ نحو 7 أعوام، أدت إلى خروج مطاري تعز والحديدة عن الخدمة جراء ما لحق بهما من دمار وأضرار كبيرة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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