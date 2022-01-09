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اندلاع حريق بمخيم للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
اندلاع حريق بمخيم للاجئي الروهينغا في بنغلاديش
قال مسؤولون وشهود إن حريقا اندلع في مخيم للاجئي الروهينغا، اليوم الأحد، في جنوب بنغلادش، أسفر عن تدمير مئات منازل المخيم، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:37+0000
2022-01-09T14:37+0000
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وأوضحت "رويترز" أن الحريق اندلع في مخيم 16 الكائن في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، كان قد فر معظمهم من حملة القمع التي قادها جيش ميانمار في عام 2017.من جانبه، صرح محمد شمسود دوزا، المسؤول في حكومة بنغلادش عن شؤون اللاجئين، أن "عمال الطوارئ يحاولون السيطرة على الحريق"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحريق، فيما قال أبو طاهر، وهو لاجئ من الروهينغا، إن "النار ما زالت مشتعلة طالبا من الجميع الصلاة من أجلهم.في السياق ذاته، نشب حريق آخر في مركز علاج كوفيد -19 للاجئين في مخيم آخر للاجئين في المنطقة، يوم الأحد الماضي، ولم يسفر عن وقوع إصابات.يذكر أن حريقا مدمرا كان قد نشب في مارس/آذار الماضي في مخيم بالوخالي بمنطقة كوكس بازار، والتي تعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم، أسفر عن مقتل 15 لاجئًا على الأقل وإحراق أكثر من 10000 كوخ.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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اندلاع حريق بمخيم للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

14:37 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Soe Zeya Tunالروهينغا
الروهينغا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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قال مسؤولون وشهود إن حريقا اندلع في مخيم للاجئي الروهينغا، اليوم الأحد، في جنوب بنغلادش، أسفر عن تدمير مئات منازل المخيم، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
وأوضحت "رويترز" أن الحريق اندلع في مخيم 16 الكائن في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، كان قد فر معظمهم من حملة القمع التي قادها جيش ميانمار في عام 2017.
من جانبه، صرح محمد شمسود دوزا، المسؤول في حكومة بنغلادش عن شؤون اللاجئين، أن "عمال الطوارئ يحاولون السيطرة على الحريق"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحريق، فيما قال أبو طاهر، وهو لاجئ من الروهينغا، إن "النار ما زالت مشتعلة طالبا من الجميع الصلاة من أجلهم.
في السياق ذاته، نشب حريق آخر في مركز علاج كوفيد -19 للاجئين في مخيم آخر للاجئين في المنطقة، يوم الأحد الماضي، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
يذكر أن حريقا مدمرا كان قد نشب في مارس/آذار الماضي في مخيم بالوخالي بمنطقة كوكس بازار، والتي تعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم، أسفر عن مقتل 15 لاجئًا على الأقل وإحراق أكثر من 10000 كوخ.
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