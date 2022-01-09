اندلاع حريق في منزل الفنانة المصرية سهير رمزي... فيديو

ونشرت سهير رمزي عبر حسابها في "إنستغرام"، مقطع فيديو للأضرار التي تسبب بها الحريق في منزلها.وطمأنت الفنانة المصرية متابعيها، حيث أرفقت الفيديو بتعليق "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل...".يذكر أن أخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول لغز "معتز" ويلعب دوره الفنان هاني رمزي"، الذي يموت كل من أغضبه، أو تسبب له بالحزن في اليوم التالي، ما يثير حوله الشبهات، وسط سلسلة من المفارقات المضحكة التي يعيشها أبطال المسلسل.
يذكر أن أخر أعمال سهير رمزي هو المسلسل الكوميدي "القاتل الذي أحبني"، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.
المسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وهو من بطولة هاني رمزي ويشارك فيه صلاح عبد الله، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، وعمرو صحصاح، ورانيا منصور، ولقاء سويدان، ووفاء سالم، ومحسن منصور، ودنيا ماهر، وممثلون آخرون.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول لغز "معتز" ويلعب دوره الفنان هاني رمزي"، الذي يموت كل من أغضبه، أو تسبب له بالحزن في اليوم التالي، ما يثير حوله الشبهات، وسط سلسلة من المفارقات المضحكة التي يعيشها أبطال المسلسل.