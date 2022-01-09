https://arabic.sputniknews.com/20220109/بابا-الفاتيكان-يدعو-للحوار-في-كازاخستان-لإنهاء-العنف-1055137858.html

بابا الفاتيكان يدعو للحوار في كازاخستان... "لإنهاء العنف"

بابا الفاتيكان يدعو للحوار في كازاخستان... "لإنهاء العنف"

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى الحوار والعدالة لإنهاء الاضطرابات العنيفة في كازاخستان، معبرا عن حزنه لأنباء الوفيات في البلاد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T14:57+0000

2022-01-09T14:57+0000

2022-01-09T14:57+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

كازاخستان

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وحسب خطبته، اليوم الأحد، أمام مئات الأشخاص في ساحة القديس بطرس، قال البابا فرنسيس: "لقد علمت بألم أن هناك ضحايا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة في كازاخستان"، وفقا لـ"رويترز".وتابع: "أصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، وآمل أن يتم استعادة الانسجام الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال البحث عن الحوار والعدالة والصالح العام".وكانت السلطات الكازاخستانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن الأوضاع استقرت في جميع أنحاء البلاد بعد اندلاع العنف الأكثر دموية خلال 30 عامًا من الاستقلال، وأن قوات من تحالف عسكري تقوده روسيا تحرس "منشآت استراتيجية".وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن 164 شخصا، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في البلاد الأسبوع الماضي.وبدأت التظاهرات قبل أسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود قبل أن تتحول إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, كازاخستان