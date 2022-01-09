بابا الفاتيكان يدعو للحوار في كازاخستان... "لإنهاء العنف"

وحسب خطبته، اليوم الأحد، أمام مئات الأشخاص في ساحة القديس بطرس، قال البابا فرنسيس: "لقد علمت بألم أن هناك ضحايا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة في كازاخستان"، وفقا لـ"رويترز".وتابع: "أصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، وآمل أن يتم استعادة الانسجام الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال البحث عن الحوار والعدالة والصالح العام".وكانت السلطات الكازاخستانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن الأوضاع استقرت في جميع أنحاء البلاد بعد اندلاع العنف الأكثر دموية خلال 30 عامًا من الاستقلال، وأن قوات من تحالف عسكري تقوده روسيا تحرس "منشآت استراتيجية".وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن 164 شخصا، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في البلاد الأسبوع الماضي.وبدأت التظاهرات قبل أسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود قبل أن تتحول إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.
وتابع: "أصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، وآمل أن يتم استعادة الانسجام الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال البحث عن الحوار والعدالة والصالح العام".
وكانت السلطات الكازاخستانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن الأوضاع استقرت في جميع أنحاء البلاد بعد اندلاع العنف الأكثر دموية خلال 30 عامًا من الاستقلال، وأن قوات من تحالف عسكري تقوده روسيا تحرس "منشآت استراتيجية".
وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن 164 شخصا، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في البلاد الأسبوع الماضي.
وبدأت التظاهرات قبل أسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود قبل أن تتحول إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.