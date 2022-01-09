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بايدن يتحدث عن شيء يفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض
بايدن يتحدث عن شيء يفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب النظر إلى تحقيق رفاهية الأسر العاملة باعتباره الحل وليس المشكلة، التي تواجه الإدارة الأمريكية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:54+0000
2022-01-09T16:54+0000
العالم
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وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "هذا ما أفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض".وأوضح بايدن أنه يتبنى أجندة اقتصادية متنوعة تعتمد على نهج اقتصادي جديد قوامه الأسر العاملة.ولفت بايدن إلى أن هذه الأجندة ترى الأسر العاملة وإنعاشها اقتصاديا هو الحل لتنمية الاقتصاد الأمريكي.وقبل أيام، قال بايدن، إنه تسلم السلطة قبل عام وسط أزمة اقتصادية، لكنه استطاع في الوقت الحالي أن يجعل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي يحقق أعلى معدل نمو في 40 عاما.يذكر أن بايدن، الرئيس الديمقراطي، تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وتختلف السياسية الاقتصادية لبايدن عن سلفه ترامب في أنه يركز على دعم الطبقات العاملة مع فرض ضرائب على الأثرياء بنسب عادلة، على خلاف ترامب، الذي كان يرى أن منح الأثرياء والشركات الكبرى تخفيضات ضريبية يسهم في دعم الاستثمار.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/بايدن-أمريكا-تحقق-أسرع-معدل-نمو-اقتصادي-في-40-عاما-1054936571.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتحدث عن شيء يفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض

16:54 GMT 09.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب النظر إلى تحقيق رفاهية الأسر العاملة باعتباره الحل وليس المشكلة، التي تواجه الإدارة الأمريكية.
وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "هذا ما أفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض".
وأوضح بايدن أنه يتبنى أجندة اقتصادية متنوعة تعتمد على نهج اقتصادي جديد قوامه الأسر العاملة.
ولفت بايدن إلى أن هذه الأجندة ترى الأسر العاملة وإنعاشها اقتصاديا هو الحل لتنمية الاقتصاد الأمريكي.
وقبل أيام، قال بايدن، إنه تسلم السلطة قبل عام وسط أزمة اقتصادية، لكنه استطاع في الوقت الحالي أن يجعل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي يحقق أعلى معدل نمو في 40 عاما.
يذكر أن بايدن، الرئيس الديمقراطي، تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
بايدن: أمريكا تحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في 40 عاما
4 يناير, 15:25 GMT
وتختلف السياسية الاقتصادية لبايدن عن سلفه ترامب في أنه يركز على دعم الطبقات العاملة مع فرض ضرائب على الأثرياء بنسب عادلة، على خلاف ترامب، الذي كان يرى أن منح الأثرياء والشركات الكبرى تخفيضات ضريبية يسهم في دعم الاستثمار.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan
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