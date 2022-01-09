https://arabic.sputniknews.com/20220109/بتكليف-من-الموساد-حماس-تعلن-القبض-على-أحد-قتلة-المهندس-فادي-البطش-1055136574.html

"بتكليف من الموساد"... "حماس" تعلن القبض على أحد قتلة المهندس فادي البطش

"بتكليف من الموساد"... "حماس" تعلن القبض على أحد قتلة المهندس فادي البطش

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التابعة لحركة "حماس" القبض على أحد المتورطين في اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي يعد أحد الخبراء... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T14:35+0000

2022-01-09T14:35+0000

2022-01-09T14:35+0000

حركة حماس

الموساد

طائرات بدون طيار

قطاع غزة

محمد الزواري

فادي البطش

طائرات مسيرة

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وقال بيان للداخلية إنه من خلال التحقيقات في اغتيال البطش في ماليزيا، اعترف أحد الموقوفين "بتورطه وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف البيان أنه "يجري استكمال التحقيقات في القضية"، دون مزيد من التفاصيل.واغتيل البطش وهو دكتور مهندس في الهندسة الكهربائية، في 21 أبريل/نيسان 2018، بعد إطلاق النار عليه لدى توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.و توجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية في الوقوف خلف اغتيال المهندس الفلسطيني المختص في دراسات تطوير الطائرات دون طيار.وكان فادي البطش قد غادر قطاع غزة إلى ماليزيا عام 2010 للحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية؛ وبعد تحقيق مبتغاه، لم يتمكن من العودة إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.وفي 18 مايو/آيار الماضي، قالت الشرطة الماليزية، إنها رصدت تهديدات وخططا تجهزها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتصفية قيادات وشخصيات فلسطينية على أراضيها.وتُتهم إسرائيل بتعقب واغتيال مطوري الأسلحة الفلسطينية بما في ذلك الطائرات المسيرة.وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، اغتيل المهندس التونسي محمد الزواري، في صفاقس جنوبي تونس، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله، ووقتها قالت حركة "حماس" إن الزواري ينتمي إلى جناحها المسلح، متهمة إسرائيل باغتياله.

https://arabic.sputniknews.com/20191008/اغتيال-علماء-العالم-العربي-من-العراق-إلى-سوريا-ومصر-من-المسؤول-1043094100.html

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حركة حماس, الموساد, طائرات بدون طيار, قطاع غزة, محمد الزواري, فادي البطش, طائرات مسيرة