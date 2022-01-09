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https://arabic.sputniknews.com/20220109/بتكليف-من-الموساد-حماس-تعلن-القبض-على-أحد-قتلة-المهندس-فادي-البطش-1055136574.html
"بتكليف من الموساد"... "حماس" تعلن القبض على أحد قتلة المهندس فادي البطش
"بتكليف من الموساد"... "حماس" تعلن القبض على أحد قتلة المهندس فادي البطش
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التابعة لحركة "حماس" القبض على أحد المتورطين في اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي يعد أحد الخبراء... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:35+0000
2022-01-09T14:35+0000
حركة حماس
الموساد
طائرات بدون طيار
قطاع غزة
محمد الزواري
فادي البطش
طائرات مسيرة
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وقال بيان للداخلية إنه من خلال التحقيقات في اغتيال البطش في ماليزيا، اعترف أحد الموقوفين "بتورطه وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف البيان أنه "يجري استكمال التحقيقات في القضية"، دون مزيد من التفاصيل.واغتيل البطش وهو دكتور مهندس في الهندسة الكهربائية، في 21 أبريل/نيسان 2018، بعد إطلاق النار عليه لدى توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.و توجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية في الوقوف خلف اغتيال المهندس الفلسطيني المختص في دراسات تطوير الطائرات دون طيار.وكان فادي البطش قد غادر قطاع غزة إلى ماليزيا عام 2010 للحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية؛ وبعد تحقيق مبتغاه، لم يتمكن من العودة إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.وفي 18 مايو/آيار الماضي، قالت الشرطة الماليزية، إنها رصدت تهديدات وخططا تجهزها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتصفية قيادات وشخصيات فلسطينية على أراضيها.وتُتهم إسرائيل بتعقب واغتيال مطوري الأسلحة الفلسطينية بما في ذلك الطائرات المسيرة.وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، اغتيل المهندس التونسي محمد الزواري، في صفاقس جنوبي تونس، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله، ووقتها قالت حركة "حماس" إن الزواري ينتمي إلى جناحها المسلح، متهمة إسرائيل باغتياله.
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حركة حماس, الموساد, طائرات بدون طيار, قطاع غزة, محمد الزواري, فادي البطش, طائرات مسيرة

"بتكليف من الموساد"... "حماس" تعلن القبض على أحد قتلة المهندس فادي البطش

14:35 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salemالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مايو 2020
الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salem
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أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التابعة لحركة "حماس" القبض على أحد المتورطين في اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي يعد أحد الخبراء في تطوير الطائرات المسيرة.
وقال بيان للداخلية إنه من خلال التحقيقات في اغتيال البطش في ماليزيا، اعترف أحد الموقوفين "بتورطه وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وأضاف البيان أنه "يجري استكمال التحقيقات في القضية"، دون مزيد من التفاصيل.
واغتيل البطش وهو دكتور مهندس في الهندسة الكهربائية، في 21 أبريل/نيسان 2018، بعد إطلاق النار عليه لدى توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
و توجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية في الوقوف خلف اغتيال المهندس الفلسطيني المختص في دراسات تطوير الطائرات دون طيار.
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وكان فادي البطش قد غادر قطاع غزة إلى ماليزيا عام 2010 للحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية؛ وبعد تحقيق مبتغاه، لم يتمكن من العودة إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
وفي 18 مايو/آيار الماضي، قالت الشرطة الماليزية، إنها رصدت تهديدات وخططا تجهزها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتصفية قيادات وشخصيات فلسطينية على أراضيها.
وتُتهم إسرائيل بتعقب واغتيال مطوري الأسلحة الفلسطينية بما في ذلك الطائرات المسيرة.
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، اغتيل المهندس التونسي محمد الزواري، في صفاقس جنوبي تونس، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله، ووقتها قالت حركة "حماس" إن الزواري ينتمي إلى جناحها المسلح، متهمة إسرائيل باغتياله.
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