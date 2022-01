بث مباشر لمباراة الكاميرون 2 وبوركينا فاسو 1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (استراحة)

HALF-TIME! ⏰ #TeamCameroon 2️⃣-1️⃣ #TeamBurkinaFaso



Vincent Aboubakar’s brace earns Cameroon the lead at the interval. 🦁 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021| #CMRBFA pic.twitter.com/yhXmasgsQa