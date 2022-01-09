بث مباشر لمباراة الكاميرون 2 وبوركينا فاسو 1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (استراحة)

يتبع
انطلقت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 33 بين منتخبي الكاميرون صاحب الضيافة وبوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى على ملعب"باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
16:52 GMT 09.01.2022
استراحــــــــــــــــــــة
16:51 GMT 09.01.2022
جوووووووووووووووووووووووووووول
هدف ثاني للكاميرون من ركلة جزاء سددها فينسنت أبو بكر
16:49 GMT 09.01.2022
ضربة جزاء للكاميرووون
16:48 GMT 09.01.2022
نهاية الوقت الأصلي وبدأ الوقت المحتسب بدل الضائع
16:44 GMT 09.01.2022
بطاقة صفراء أولى للكاميرون من نصيب المدافع جيروم أونجويني
16:42 GMT 09.01.2022
أبو بكر يحرز هدف التعادل للكاميرون من ركلة جزاء
16:42 GMT 09.01.2022
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
16:41 GMT 09.01.2022
فينسنت أبو بكر يتقدم
16:41 GMT 09.01.2022
ركلة جزاااااااااااااء للكاميرون
حكم اللقاء يراجع تقنية الفار للبت في أمرركلة جزاء لصالح منتخب الكاميرون بعد إعاقة من بيرتراند تراوري لأندري زامبو أنجيسا داخل منطقة الجزاء.
16:38 GMT 09.01.2022
الاستحواذ 63 % الكاميرون مقابل 37 % بوركينا فاسو.
16:36 GMT 09.01.2022
تنظيم دفاعي بوركيني ممتاز في مواجهة هجمات كاميرونية متعطشة لإحراز هدف التعادل
16:34 GMT 09.01.2022
إنذار ثان للدفاع البوركيني من نصيب باتريك مالو
16:33 GMT 09.01.2022
30 دقيقة من عمر الشوط الأول والنتيجة تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء.
16:30 GMT 09.01.2022
المباراة تشتعل والأسود يزأرون في عرينهم في محاولة لإدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول
16:28 GMT 09.01.2022
الاستحواذ: 95% للكاميرون و41% لبوركينا فاسو
16:25 GMT 09.01.2022
الهدف الأول لبوركينا فاسو بقدم جوستافو سانجاري.
وصف الهدف ـــ كرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوستافو سانجاري بتسديدة يسارية مع خروج خاطيء للحارس أونانا سكنت يسار الشباك.
16:25 GMT 09.01.2022
جووووووووووووووووووووووووووول
16:24 GMT 09.01.2022
ركنية بوركينية
16:19 GMT 09.01.2022
هجمة سريعة للمنتخب البوركيني يتصدى لها الحارس الكاميروني بعد تقدمه خارج الصندوق
16:17 GMT 09.01.2022
ركنية لمنتخب الكاميرون