براءة اختراع لـ"سوني" تضيف ميزة لألعاب الواقع الافتراضي

وقال موقع "gsmarena" إن شركة "سوني" تسعى لتعزيز تجربة المستخدم في ألعاب أجهزة الواقع الافتراضي، وهو ما يعتبر اتجاها عاما تسلكه الشركات من خلال الحصول على التقنيات والابتكارات الجديدة.وكشفت الشركة خلال فعاليات CES 2022 عن PlayStation VR2 مع بعض التفاصيل واللقطات داخل ألعاب الواقع الافتراضي، وأوضحت خلال تلك الفعاليات إمكانية إضافة عناصر جديدة إلى عالم الواقع الافتراضي.وكانت "سوني" قد سجلت براءة اختراع الماسح الثلاثي الأبعاد في يونيو/حزيران 2021، إلا أن "سوني" قدمت براءة الاختراع مؤخرا نتيجة لتعارضها مع بعض الابتكارات الأخرى، كما أضافت الشركة عليها بعض التعديلات ومن ثم تسجيل براءة الاختراع من جديد.ويتيح الماسح الجديد إضافة العناصر إلى الألعاب في الواقع الافتراضي وذلك عن طريق مسح ثلاثي الأبعاد لتلك العناصر في العالم الحقيقي لإدخال العناصر لتكون جزءا من تقنية الواقع الافتراضي.يشار إلى أن الشركة لم تشرح استخدامات هذه التقنية بشكل مفصل، لكنها في الوقت ذاته ستكون من بين المميزات المهمة لدعم المستخدمين لإنشاء واقع افتراضي متكامل، وأيضاً لدعم المحترفين من المصممين ومطوري الألعاب.
عززت براءة اختراع سجلتها شركة "سوني" لماسح ثلاثي الأبعاد، أغراض الألعاب الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي.
وقال موقع "gsmarena" إن شركة "سوني" تسعى لتعزيز تجربة المستخدم في ألعاب أجهزة الواقع الافتراضي، وهو ما يعتبر اتجاها عاما تسلكه الشركات من خلال الحصول على التقنيات والابتكارات الجديدة.
وكشفت الشركة خلال فعاليات CES 2022 عن PlayStation VR2 مع بعض التفاصيل واللقطات داخل ألعاب الواقع الافتراضي، وأوضحت خلال تلك الفعاليات إمكانية إضافة عناصر جديدة إلى عالم الواقع الافتراضي.
وكانت "سوني" قد سجلت براءة اختراع الماسح الثلاثي الأبعاد في يونيو/حزيران 2021، إلا أن "سوني" قدمت براءة الاختراع مؤخرا نتيجة لتعارضها مع بعض الابتكارات الأخرى، كما أضافت الشركة عليها بعض التعديلات ومن ثم تسجيل براءة الاختراع من جديد.
ويتيح الماسح الجديد إضافة العناصر إلى الألعاب في الواقع الافتراضي وذلك عن طريق مسح ثلاثي الأبعاد لتلك العناصر في العالم الحقيقي لإدخال العناصر لتكون جزءا من تقنية الواقع الافتراضي.
يشار إلى أن الشركة لم تشرح استخدامات هذه التقنية بشكل مفصل، لكنها في الوقت ذاته ستكون من بين المميزات المهمة لدعم المستخدمين لإنشاء واقع افتراضي متكامل، وأيضاً لدعم المحترفين من المصممين ومطوري الألعاب.