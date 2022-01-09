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https://arabic.sputniknews.com/20220109/بصورة-واحدة-إيمي-سمير-غانم-تنفي-شائعتين-عنها-1055129034.html
بصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها
بصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها
بطريقة غير مباشرة، ردت الفنانة المصرية إيمي، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، على شائعات ترددت عنها في الأيام الماضية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:16+0000
2022-01-09T12:16+0000
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ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها الفنان المصري حسن الرداد، وبعدد من الفتيات في المملكة العربية السعودية.وأرفقت إيمي الصورة بتعليق "بحبكم جدا، وشكرا يا بنات على كل لحظة فرحتوني فيها، وقد أيه كنتم حريصين أنكم تسعدوني كل الأيام اللي قعدتها في السعودية".وأضافت "إن شاء الله هاجي تاني، وربنا يكتب لي أعمل عمرة تاني، وتالت لبابي ومامي بإذن الله".وبذلك تنفي إيمي بطريقة غير مباشرة، ما تردد مؤخرًا عن طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، وارتدائها الحجاب، بعد نشر صورتها، أثناء أدائها لمناسك العمرة أواخر العام الماضي.وكان حسن الرداد قد نشر مؤخرا فيديو وجه فيه رسالة لزوجته من موسم الرياض، خلال فترة عرض مسرحية "في نص الليل"، حيث تمنى أن تكون معه في العام القادم وتشاركه أحد الأعمال.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

بصورة واحدة... إيمي سمير غانم تنفي شائعتين عنها

12:16 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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بطريقة غير مباشرة، ردت الفنانة المصرية إيمي، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، على شائعات ترددت عنها في الأيام الماضية.
ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها الفنان المصري حسن الرداد، وبعدد من الفتيات في المملكة العربية السعودية.
وأرفقت إيمي الصورة بتعليق "بحبكم جدا، وشكرا يا بنات على كل لحظة فرحتوني فيها، وقد أيه كنتم حريصين أنكم تسعدوني كل الأيام اللي قعدتها في السعودية".
وأضافت "إن شاء الله هاجي تاني، وربنا يكتب لي أعمل عمرة تاني، وتالت لبابي ومامي بإذن الله".
وبذلك تنفي إيمي بطريقة غير مباشرة، ما تردد مؤخرًا عن طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، وارتدائها الحجاب، بعد نشر صورتها، أثناء أدائها لمناسك العمرة أواخر العام الماضي.
وكان حسن الرداد قد نشر مؤخرا فيديو وجه فيه رسالة لزوجته من موسم الرياض، خلال فترة عرض مسرحية "في نص الليل"، حيث تمنى أن تكون معه في العام القادم وتشاركه أحد الأعمال.
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