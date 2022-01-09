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https://arabic.sputniknews.com/20220109/بطولة-الأمم-الأفريقية-لكرة-القدم-تنطلق-في-الكاميرون-وسط-قواعد-صارمة-بسبب-كوفيد-19-1055141357.html
بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"
بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"
تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في الكاميرون، اليوم الأحد، حيث يلتقي البلد المستضيف منتخب بوركينا فاسو في انطلاق النسخة 33 من البطولة، وذلك... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:01+0000
2022-01-09T16:01+0000
كأس الأمم الأفريقية
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القاهرة - سبوتنيك. وتنطلق المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو، بعد حفل افتتاح في ملعب ياوندي بحضور الرئيس الكاميروني، بول بيا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي.وتستضيف الكاميرون هذه النسخة من البطولة بعد 50 عاما على استضافتها للبطولة عام 1972، وسحب التنظيم منها في عام 2019 ونقله إلى مصر بسبب قصور في التنظيم والاستعدادات تتعلق بالبنية التحتية.وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، وإصابة عدد من لاعبي المنتخبات المشاركة، وضعت اللجنة المنظمة قواعد جديدة صارمة في البطولة، حيث سمحت باستخدام 5 تبديلات كحد أقصى في المباريات، والسماح بتبديل آخر حال الوصول لأشواط إضافية.وأوضحت اللجنة أيضا، وفق بيان للاتحاد الأفريقي، أنه سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراته إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين، ونتيجة اختباراتهم للإصابة بكوفيد-19 سلبية، على أن يحل لاعب مكان حارس المرمى حال إصابة جميع الحراس بالفريق.كما أشار البيان إلى أنه سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوافر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 2-0، وفي حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة "القرار المناسب"، وفقا للبيان.ويشارك في البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات يصعد منها صاحبي المركزين الأول والثاني وأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وذلك للعب في دور آخر من 16 فريقا.وتعد الجزائر حاملة اللقب من بين أقوى المرشحين للظفر بالبطولة، ومعها السنغال وصيف النسخة الماضية، بجانب الكاميرون المستضيف التي حصدت البطولة في 5 مناسبات سابقة، مصر صاحبة الرصيد الأعلى من البطولات الأفريقية بسبعة ألقاب.وحدد الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة إذ يحصد الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، والوصيف على 2.75 مليون، والمتأهلون لنصف النهائي على 2.2 مليون دولار.وصرح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ولاعب برشلونة السابق، صامويل إيتو، عبر حسابه على "تويتر"، أمس، بأن بلاده قادرة على استضافة البطولة وباتت جاهزة تماما لحضور البطولة التي كان مقرر إقامتها العام الماضي، قبل تأجيل لدواعي تفشي كوفيد-19.
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كأس الأمم الأفريقية

بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"

16:01 GMT 09.01.2022
© REUTERS / STRINGERالكاميرون - فيروس كورونا
الكاميرون - فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في الكاميرون، اليوم الأحد، حيث يلتقي البلد المستضيف منتخب بوركينا فاسو في انطلاق النسخة 33 من البطولة، وذلك بعد تكهنات سابقة بإلغائها بسبب مخاوف من عدم استعدادات الكاميرون لاستضافة البطولة وتفشي وباء كوفيد-19.
القاهرة - سبوتنيك. وتنطلق المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو، بعد حفل افتتاح في ملعب ياوندي بحضور الرئيس الكاميروني، بول بيا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي.
وتستضيف الكاميرون هذه النسخة من البطولة بعد 50 عاما على استضافتها للبطولة عام 1972، وسحب التنظيم منها في عام 2019 ونقله إلى مصر بسبب قصور في التنظيم والاستعدادات تتعلق بالبنية التحتية.
وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، وإصابة عدد من لاعبي المنتخبات المشاركة، وضعت اللجنة المنظمة قواعد جديدة صارمة في البطولة، حيث سمحت باستخدام 5 تبديلات كحد أقصى في المباريات، والسماح بتبديل آخر حال الوصول لأشواط إضافية.
وأوضحت اللجنة أيضا، وفق بيان للاتحاد الأفريقي، أنه سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراته إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين، ونتيجة اختباراتهم للإصابة بكوفيد-19 سلبية، على أن يحل لاعب مكان حارس المرمى حال إصابة جميع الحراس بالفريق.
كما أشار البيان إلى أنه سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوافر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 2-0، وفي حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة "القرار المناسب"، وفقا للبيان.
ويشارك في البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات يصعد منها صاحبي المركزين الأول والثاني وأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وذلك للعب في دور آخر من 16 فريقا.
وتعد الجزائر حاملة اللقب من بين أقوى المرشحين للظفر بالبطولة، ومعها السنغال وصيف النسخة الماضية، بجانب الكاميرون المستضيف التي حصدت البطولة في 5 مناسبات سابقة، مصر صاحبة الرصيد الأعلى من البطولات الأفريقية بسبعة ألقاب.
وحدد الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة إذ يحصد الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، والوصيف على 2.75 مليون، والمتأهلون لنصف النهائي على 2.2 مليون دولار.
وصرح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ولاعب برشلونة السابق، صامويل إيتو، عبر حسابه على "تويتر"، أمس، بأن بلاده قادرة على استضافة البطولة وباتت جاهزة تماما لحضور البطولة التي كان مقرر إقامتها العام الماضي، قبل تأجيل لدواعي تفشي كوفيد-19.
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون 0 وبوركينا فاسو 0 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (الشوط الأول)15:34 GMT
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