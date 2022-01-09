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بعد إسقاط طائرة مسيرة لـ"حزب الله"... قلق إسرائيلي من الاستخدام الواسع للمسيرات
بعد إسقاط طائرة مسيرة لـ"حزب الله"... قلق إسرائيلي من الاستخدام الواسع للمسيرات
أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أمس السبت، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:06+0000
2022-01-09T14:08+0000
إسرائيل
عالم
أخبار حزب الله
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وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها، مساء أمس السبت، أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الجمعة الماضية: "تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات".وأضاف: "لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".وأوضح أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد القوات الإسرائيلية، آخرها كان الأسبوع الماضي.ويرجع تاريخ استخدام "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة ضد إسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
إسرائيل
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إسرائيل, عالم, أخبار حزب الله

بعد إسقاط طائرة مسيرة لـ"حزب الله"... قلق إسرائيلي من الاستخدام الواسع للمسيرات

14:06 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 09.01.2022)
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طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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أكدت صحيفة "هاآرتس العبرية"، أمس السبت، أن هناك قلقا يسود أروقة الحكم في إسرائيل من تزايد تسيير "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة.
وذكرت الصحيفة في مجمل تقريرها، مساء أمس السبت، أن "حزب الله" اللبناني يقوم بتسيير طائرات مسيرة بهدف استخباراتي لجمع المعلومات عن إسرائيل، وبشكل دائم ومستمر، وهو ما يعني استمرار القلق من ذلك داخل القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب.
وجاء قلق الصحيفة بعد نجاح الجيش الإسرائيلي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، وأكد الجيش في بيان له أن تلك الطائرة المسيرة تستخدم لأغراض استخباراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرة هي السادسة من نوعها والتي يسقطها الجيش الإسرائيلي خلال عام واحد فقط، على التوالي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الجمعة الماضية: "تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات".
وأضاف: "لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".
وأوضح أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد القوات الإسرائيلية، آخرها كان الأسبوع الماضي.
ويرجع تاريخ استخدام "حزب الله" اللبناني للطائرات المسيرة ضد إسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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