https://arabic.sputniknews.com/20220109/بعد-تحريرها-من-إثيوبيا-مزارعون-سودانيون-يحصدون-السمسم-والذرة-في-الفشقة-لأول-مرة-منذ-25-عاما-1055129842.html

بعد تحريرها من إثيوبيا.. مزارعون سودانيون يحصدون السمسم والذرة في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما

بعد تحريرها من إثيوبيا.. مزارعون سودانيون يحصدون السمسم والذرة في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما

حصد مزارعون سودانيون، لأول مرة منذ 25 عاما محصولي السمسم والذرة من أراضي الفشقة، التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ أكثر من 25 عاما. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

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الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت صحيفة "القوات المسلحة"، التابعة لوزارة الدفاع السودانية، اليوم الأحد، أن مزارعين سودانيين حصدوا 250 ألف فدان من محصولي السمسم والذرة من أراضي الفشقة على امتداد 265 كيلومترا على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.وأشارت الصحيفة إلى أن أراضي الفشقة تتميز بخصوبتها لارتفاع معدلات هطول الأمطار وتوفر المياه، حيث تقدر المساحة الزراعية لأراضي الفشقة بمليون فدان.وأوضحت الصحيفة، أن "سلاح المهندسين، أحد أفرع القوات المسلحة السودانية، نفذ طرق وجسور جديدة بالفشقة، ووفر الأمن حتى يستطيع المزارعون القيام بعملهم"، مضيفة أن "المحاصيل التي تم حصادها دخلت أسواق بورصة المحاصيل بمدينة (القضارف)، شرقي البلاد".وأكدت الصحيفة، أنه إذا تم استغلال كافة أراضي الفشقة للزراعة من خلال مشاريع للشباب وصغار المنتجين، فإنه من الممكن أن تمد خزانة الدولة بنحو نصف مليار دولار سنويا.وأعلن الجيش السوداني في أبريل/نيسان 2021 عن تحرير 95 بالمئة من أراضي الفشقة من سيطرة الإثيوبيين.وبدأ الجيش السوداني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عمليات عسكرية لاستعادة أراضي سودانية كانت بقبضة مزارعين إثيوبيين تحميهم قوات ومليشيات إثيوبية لأكثر من 25 عاما.

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