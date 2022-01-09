https://arabic.sputniknews.com/20220109/بنك-أمريكي-رئيسي-يبدأ-فصل-الموظفين-غير-المطعمين-ضد-كورونا-1055144144.html

بنك أمريكي رئيسي يبدأ فصل الموظفين غير المطعمين ضد كورونا

بنك أمريكي رئيسي يبدأ فصل الموظفين غير المطعمين ضد كورونا

يستعد مصرف "سيتي غروب" في الولايات المتحدة، لمنح موظفيه الذين لم يطعموا ضد "كوفيد -19" إجازة غير مدفوعة الأجر بحلول 14 يناير/ كانون الثاني، ومن ثم سيُطردون في... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T16:46+0000

2022-01-09T16:46+0000

2022-01-09T16:46+0000

اقتصاد

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلن البنك الأمريكي عن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في "وول ستريت" تتابعها بتفويض صارم للقاح.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة المالية بشأن كيفية إعادة العمال إلى المكاتب بأمان، والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت ينتشر فيه متحور فيروس كورونا شديد العدوى "أوميكرون" كالنار في الهشيم.أخبرت البنوك الرئيسية الأخرى في "وول ستريت"، بما في ذلك "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"جيه بي مورغان"، بعض الموظفين غير المطعمين بالعمل من المنزل، لكن لم يذهب أي منهم إلى حد إقالة الموظفين.وقال مصدر لشبكة "سي إن إن" إن أكثر من 90% من موظفي "سيتي غروب" التزموا بالقرار حتى الآن وإن هذا الرقم يرتفع بسرعة، مضيفا أن توقيت الإلزام سيكون مختلفا لموظفي الفروع.عندما أعلن عن سياسته، قال "سيتي غروب" أيضا إنه سيقيم الإعفاءات على أسس دينية أو طبية، أو بموجب قانون الولايات أو القانون المحلي، على أساس كل حالة على حدة.وقال البنك حينها إنه يلتزم بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تطالب جميع العاملين الذين يدعمون العقود الحكومية بالتطعيم الكام ، لأن الحكومة كانت عميلا "كبيرا ومهما".

https://arabic.sputniknews.com/20211213/مؤسسات-مالية-أمريكية-تعيد-النظر-في-عودة-الموظفين-إلى-مكاتبهم-بعد-أوميكرون-1053900529.html

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اقتصاد, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية