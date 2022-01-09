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https://arabic.sputniknews.com/20220109/بي-إم-دبليو-تتفوق-على-مرسيدس-كأفضل-شركة-للسيارات-الفاخرة-في-أمريكا-1055147874.html
"بي إم دبليو" تتفوق على "مرسيدس" كأفضل شركة للسيارات الفاخرة في أمريكا
"بي إم دبليو" تتفوق على "مرسيدس" كأفضل شركة للسيارات الفاخرة في أمريكا
تفوقت شركة "بي إم دبليو إيه جي" على منافسيها "مرسيدس بنز" و"لكزس"، من حيث مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، مستفيدة من... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:57+0000
2022-01-09T17:57+0000
اقتصاد
منوعات
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تفوقت مبيعات "بي إم دابليو" على "مرسيدس" بـ32705 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 60 ألف سيارة للعام بأكمله، وهي فجوة أكبر بكثير مما كانت عليه عندما كان الاثنان متقاربين وسط الإغلاق الوبائي لعام 2020.قفزت مبيعات "بي إم دبليو" بنسبة 21% العام الماضي إلى 336.6 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات مرسيدس بنسبة أقل من 1% فقط.استفادت "بي إم دبليو" من المبيعات القوية لطرازاتها "إكس 3" و"كروس أوفر" و"إكس 5"، فيما انتعشت مبيعات سيارات السيدان بنسبة 18% خلال العام.ويتوقع بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة الشركة الذي يشرف على المبيعات والعلامات التجارية، دفعة أخرى هذا العام حيث تطرح الشركة سيارة "آي إكس" سيدان الكهربائية.نمت مبيعات "لكزس"، المملوكة لشركة "تويوتا"، بنسبة 11% العام الماضي، وقادت سيارة "جي إل إي" رباعية الدفع مبيعات "مرسيدس"، حيث ارتفعت بنسبة 35%.
https://arabic.sputniknews.com/20201107/بي-إم-دبليو-تختبر-أول-بدلة-طائرة-بسرعة-186-ميلا-في-الساعة-فيديو-1047103727.html
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اقتصاد, منوعات

"بي إم دبليو" تتفوق على "مرسيدس" كأفضل شركة للسيارات الفاخرة في أمريكا

17:57 GMT 09.01.2022
© AP Photo / Jae C. Hongسيارة بي إم دابليو إم 5 2018
سيارة بي إم دابليو إم 5 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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تفوقت شركة "بي إم دبليو إيه جي" على منافسيها "مرسيدس بنز" و"لكزس"، من حيث مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، مستفيدة من جهودها للتغلب على نقص الرقائق الذي تعاني منه صناعة السيارات.
تفوقت مبيعات "بي إم دابليو" على "مرسيدس" بـ32705 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 60 ألف سيارة للعام بأكمله، وهي فجوة أكبر بكثير مما كانت عليه عندما كان الاثنان متقاربين وسط الإغلاق الوبائي لعام 2020.
قفزت مبيعات "بي إم دبليو" بنسبة 21% العام الماضي إلى 336.6 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات مرسيدس بنسبة أقل من 1% فقط.
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استفادت "بي إم دبليو" من المبيعات القوية لطرازاتها "إكس 3" و"كروس أوفر" و"إكس 5"، فيما انتعشت مبيعات سيارات السيدان بنسبة 18% خلال العام.
ويتوقع بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة الشركة الذي يشرف على المبيعات والعلامات التجارية، دفعة أخرى هذا العام حيث تطرح الشركة سيارة "آي إكس" سيدان الكهربائية.
نمت مبيعات "لكزس"، المملوكة لشركة "تويوتا"، بنسبة 11% العام الماضي، وقادت سيارة "جي إل إي" رباعية الدفع مبيعات "مرسيدس"، حيث ارتفعت بنسبة 35%.
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