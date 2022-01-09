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https://arabic.sputniknews.com/20220109/تداول-آخر-فيديو-للإعلامي-المصري-وائل-الإبراشي-قبل-وفاته-1055151241.html
تداول آخر فيديو للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته
تداول آخر فيديو للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته
تداولت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، آخر مداخلة للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T20:06+0000
2022-01-09T20:06+0000
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وآخر مداخلة للإعلامي وائل الإبراشي، كانت مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، في التلفزيون المصري، منذ ما يقرب من عام، والتي علق فيها على إصابته بفيروس كورونا.وقال إنه يشعر بأعراض البرد، فقام بالتحليل وتأكد من إصابته بفيروس كورونا، واصفا الأمر بـ"الصعب جدا".وقد غاب الإعلامي وائل الإبراشي عن الساحة الإعلامية، منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.وتم الإعلان في وقت سابق اليوم عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
تداول آخر فيديو للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته
تداولت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، آخر مداخلة للإعلامي المصري وائل الإبراشي قبل وفاته.
وآخر مداخلة للإعلامي وائل الإبراشي، كانت مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، في التلفزيون المصري، منذ ما يقرب من عام، والتي علق فيها على إصابته بفيروس كورونا.
وقال إنه يشعر بأعراض البرد، فقام بالتحليل وتأكد من إصابته بفيروس كورونا، واصفا الأمر بـ"الصعب جدا".
وقد غاب الإعلامي وائل الإبراشي
عن الساحة الإعلامية، منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.
وتم الإعلان في وقت سابق اليوم عن
وفاة الإعلامي وائل الإبراشي
، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.