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تشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين... فيديو
تشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين... فيديو
بدأت الصين لأول مرة استخدام روبوت لتزويد السيارات بالوقود، مع تزويده بعوامل أمان تضمن تجربة مريحة وآمنة لقائدي المركبات. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
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وتداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يظهر قيام الروبوت الجديد بمهمته في تزويد السيارات بالوقود بسهولة تامة ودقة عالية.يشار إلى أن الروبوت الجديد مضاد للانفجار، كما أن له تصميم قوي يجعله لا يتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة بشدة والمرتفعة كذلك، فضلا عن مقاومته الأشعة فوق البنفسجية القوية، وقد تم تشغيله مؤخرًا في مدينة لاسا عاصمة إقليم التبت، جنوبي الصين.
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تشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين... فيديو

20:12 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 20:13 GMT 09.01.2022)
© AFP 2021 / Michael Tranروبوت يصل العرض الأولي لفيلم "فينش" (Finch) في ويست هوليود، كاليفورنيا الأمريكية 2 نوفمبر 2021.
روبوت يصل العرض الأولي لفيلم فينش (Finch) في ويست هوليود، كاليفورنيا الأمريكية 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / Michael Tran
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بدأت الصين لأول مرة استخدام روبوت لتزويد السيارات بالوقود، مع تزويده بعوامل أمان تضمن تجربة مريحة وآمنة لقائدي المركبات.
وتداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يظهر قيام الروبوت الجديد بمهمته في تزويد السيارات بالوقود بسهولة تامة ودقة عالية.
يشار إلى أن الروبوت الجديد مضاد للانفجار، كما أن له تصميم قوي يجعله لا يتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة بشدة والمرتفعة كذلك، فضلا عن مقاومته الأشعة فوق البنفسجية القوية، وقد تم تشغيله مؤخرًا في مدينة لاسا عاصمة إقليم التبت، جنوبي الصين.
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