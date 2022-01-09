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https://arabic.sputniknews.com/20220109/تطبيق-جديد-قادر-على-قياس-ضغط-الدم-بواسطة-كاميرا-الهاتف-الذكي-1055119337.html
تطبيق جديد قادر على قياس ضغط الدم بواسطة كاميرا الهاتف الذكي
تطبيق جديد قادر على قياس ضغط الدم بواسطة كاميرا الهاتف الذكي
أعلنت إحدى المنصات الصحية عن إضافتها مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة ‏على تطبيقها الذكي، والمتوفر من خلال الشركات الشريكة.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T07:46+0000
2022-01-09T07:46+0000
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وقالت شركة "بيناي" إنها تستطيع حساب ضغط الدم باستخدام فيديو فقط لوجه شخص ما، من خلال هاتف ذكي أو كاميرا كمبيوتر محمول، وفقا لموقع "ذا فيرج".ورغم ذلك، قال الخبراء إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات من الشركة قبل أن يمنحوا الثقة للميزة الجديدة.وذكر تقرير "ذا فيرج" أن قياس ضغط الدم دون الكفة المعتادة هو هدف طويل الأمد لأطباء القلب وشركات التكنولوجيا.وأكد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيناي"، ديفيد مامان، أنه تم تصميم هذه الميزة لتحل محل أجهزة الكفة الموجودة داخل المنازل.ولمراقبة ضغط الدم، تحلل الأداة الضوء المنعكس عن الوجه لحساب التغيرات في تدفق الدم، وهي تقنية تسمى التصوير الضوئي "PPG".وسبق لصانعي الأجهزة والتطبيقات أن استفادوا من هذه الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من الجسم لحساب أمور أخرى، مثل مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، ومع ذلك، يعد استخدامه لضغط الدم أمر أكثر صعوبة.
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مجتمع, منوعات

تطبيق جديد قادر على قياس ضغط الدم بواسطة كاميرا الهاتف الذكي

07:46 GMT 09.01.2022
© Photo / pixabay - Myriams-Fotos جهاز قياس ضغط الدم وحبوب الضغ
جهاز قياس ضغط الدم وحبوب الضغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
جهاز قياس ضغط الدم وحبوب الضغ
© Photo / pixabay - Myriams-Fotos
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أعلنت إحدى المنصات الصحية عن إضافتها مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة ‏على تطبيقها الذكي، والمتوفر من خلال الشركات الشريكة.‏
وقالت شركة "بيناي" إنها تستطيع حساب ضغط الدم باستخدام فيديو فقط لوجه شخص ما، من خلال هاتف ذكي أو كاميرا كمبيوتر محمول، وفقا لموقع "ذا فيرج".
ورغم ذلك، قال الخبراء إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات من الشركة قبل أن يمنحوا الثقة للميزة الجديدة.
وذكر تقرير "ذا فيرج" أن قياس ضغط الدم دون الكفة المعتادة هو هدف طويل الأمد لأطباء القلب وشركات التكنولوجيا.
وأكد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيناي"، ديفيد مامان، أنه تم تصميم هذه الميزة لتحل محل أجهزة الكفة الموجودة داخل المنازل.
ولمراقبة ضغط الدم، تحلل الأداة الضوء المنعكس عن الوجه لحساب التغيرات في تدفق الدم، وهي تقنية تسمى التصوير الضوئي "PPG".
وسبق لصانعي الأجهزة والتطبيقات أن استفادوا من هذه الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من الجسم لحساب أمور أخرى، مثل مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، ومع ذلك، يعد استخدامه لضغط الدم أمر أكثر صعوبة.
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