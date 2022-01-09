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https://arabic.sputniknews.com/20220109/تفاصيل-الحالة-الصحية-للفنان-المصري-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا-1055136749.html
تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا
تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا
كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس "كورونا". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:39+0000
2022-01-09T14:39+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال زكي، في تصريحات صحفية، إن "الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة مستقرة ويحظى برعاية طبية فائقة"، مضيفا أن "النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة".وتم نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، في وقت سابق اليوم، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته ‏بفيروس "كورونا" المستجد.‏ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي في العجوزة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وفي أول تصريحات له بعد إصابته بـ(كوفيد-19)، أكد عبد الرحمن أبو زهرة أنه يشعر بنهجان مستمر وغير قادر على التقاط أنفاسه، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، قائلا: "ادعوا لي أن أخرج بالسلامة".يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثار جدلا في عام 2020 بأكثر من مناسبة، أبرزها عندما تم تداول تصريحات إعلامية له سبّبت صدمة لمحبيه، والتي يقول فيها إنه يعاني من الاكتئاب بسب عدم عمله ومعاناته من البطالة.لكن خرج أبو زهرة بعدها ليوضح أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن السبب الرئيسي لحزنه واكتئابه هو وفاة زوجته، وشعوره بالوحدة من بعد رحيلها. كما أكد الفنان المصري أنه حزين كذلك على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية في بلاده.بعد ذلك، أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا جديدا، عندما صرح خلال تكريمه بمهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية في مصر بقوله: "كاد الممثل أن يكون رسولا".وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.
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أخبار الفنانين في مصر

تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

14:39 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / AMR AHMADالممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة
الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس "كورونا".
وقال زكي، في تصريحات صحفية، إن "الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة مستقرة ويحظى برعاية طبية فائقة"، مضيفا أن "النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة".
وتم نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، في وقت سابق اليوم، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته ‏بفيروس "كورونا" المستجد.‏
ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي في العجوزة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وفي أول تصريحات له بعد إصابته بـ(كوفيد-19)، أكد عبد الرحمن أبو زهرة أنه يشعر بنهجان مستمر وغير قادر على التقاط أنفاسه، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، قائلا: "ادعوا لي أن أخرج بالسلامة".
يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثار جدلا في عام 2020 بأكثر من مناسبة، أبرزها عندما تم تداول تصريحات إعلامية له سبّبت صدمة لمحبيه، والتي يقول فيها إنه يعاني من الاكتئاب بسب عدم عمله ومعاناته من البطالة.
لكن خرج أبو زهرة بعدها ليوضح أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن السبب الرئيسي لحزنه واكتئابه هو وفاة زوجته، وشعوره بالوحدة من بعد رحيلها. كما أكد الفنان المصري أنه حزين كذلك على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية في بلاده.
بعد ذلك، أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا جديدا، عندما صرح خلال تكريمه بمهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية في مصر بقوله: "كاد الممثل أن يكون رسولا".
وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.
ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.
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